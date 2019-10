“¡Ayúdenme!”: El clamor de la madre de un teniente acusado del “golpe azul” que ya cumplió su pena pero sigue encarcelado

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Mariluz Guevara es la mamá del 1Tte Peter Moreno. Se declara destruida, porque el domingo al joven señalado de participar en la preparación del Golpe Azul debieron dejarlo en libertad, pero “el juez no quiere llevar la boleta de excarcelación” a pesar de tener cumplimiento de la pena. “Como madre, me siento impotente por no saber qué hacer por la libertad de mi hijo”. Se pregunta por qué la Corte Marcial no les quiere dar una explicación.

Con lágrimas y angustia dice que “ahora tienen la maña de decir que deben esperar órdenes de arriba. Yo quisiera saber quién está arriba, después de mi Señor Jesucristo”.

Pide la libertad de su hijo “porque ya pagó su condena. ¿Lo van a seguir castigando por algo que no hizo? ¿Qué le pasa a este Gobierno? ¿Qué le pasa a Nicolás Maduro? ¿Qué le pasa a la Corte Marcial? ¿Qué le pasa a esa gente que debiera ayudar a los militares y no lo hacen?”.

Recuerda que el militar preso es una persona que tiene familia. “Llevo cuatro años y ocho meses con esta daga que me enterró Maduro en mi corazón”. Grita por auxilio. “¡Ayúdenme! Porque yo de verdad no puedo hacer nada y mi hijo, detrás de una reja, tampoco puede hacer nada”. Dice que no es solo su hijo Peter. “Son todo ese poco de militares que están presos en mi país y no hay quién nos ayude. Le pido a ese juez de ejecución que lleve la boleta de excarcelación. Allá están sus hijas esperando a su papá, allá está su esposa que sufre y aquí está su mamá que se muere por la libertad de su hijo”. Finaliza diciendo que “más dolor no se puede. Liberen a mi hijo y liberen a los presos políticos militares, por favor”.

La historia

El 12 de febrero de 2015 el 1Tte Peter Moreno fue detenido junto con el 1Tte Ricardo Antich. Ellos fungieron como testigos de excepción y, en una prueba anticipada, rindieron testimonio en contra de sus compañeros. Entre los militares detenidos por el llamado Golpe Azul estaban cinco primeros tenientes de la Aviación: Henry Salazar, quien aún está detenido, Luis Lugo, Carlos Esqueda y los pilotos Peter Moreno y Ricardo Antich.

A los pocos días de haber sido detenidos, les informaron a los dos pilotos que ellos regresarían a su componente y que ya no tendrían nada que ver con el caso. Es así como el 19 de febrero del 2015 quedan en libertad. Cuando llegan a buscar el oficio para presentarse en la aviación, les anuncian que serían imputados por instigación a la rebelión y contra el decoro militar, trasladándolos a los tribunales militares.

Los llevaron a la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde estuvieron 37 días, hasta que fueron presentados el 20 de marzo. Mientras tanto, por los medios de propaganda del Gobierno, eran presentados como integrantes de un plan de Golpe de Estado que supuestamente iba a arrancar en La Victoria, del estado Aragua, con la utilización de un avión Tucano.

En la audiencia preliminar desestiman los alegatos de la defensa y los pasan a juicio, cuyo inicio se da el 21 de diciembre de 2015 y duró un año y dos meses, al final del cual fueron sentenciados a 9 años, 8 meses y 21 días. Tiempo después se enteran que la apelación a esa decisión había sido aprobada. Y así, cuando tenían tres años y cuatro meses privados de libertad, van a un nuevo juicio; les toman en consideración el tiempo transcurrido y las horas de trabajo que habían tenido en la cárcel.

Los dos primeros tenientes deciden en ese momento reconocer los hechos para acortar el tiempo y salir en libertad. Son sentenciados a 4 años, 7 meses y 21 días. El juez de ejecución no computa el tiempo en prisión más las horas de trabajo y estudio.

Otra vez presos

Es así como en la mañana del 11 de octubre de 2018, el Capitán de corbeta Pedro Alexander Lunar Rodríguez, juez militar segundo de ejecución de sentencias, ordena la libertad de los primeros tenientes. Pero a las 4 de la tarde comisiones del Sebin y Dgcim allanaron sus viviendas, siendo el primer detenido Peter Moreno y por ello los demás se enteran de que los están buscando. A los días capturan a Luis Lugo, mientras que los tenientes Esqueda y Antich logran salir del país.

La excusa era que no les reconocían las horas de estudio y trabajo y que, por lo tanto, debían cumplir el tiempo completo de la sentencia. Así pasó todo el año. El jueves 17 de octubre el juez Bustamante Prieto fue a la cárcel de Ramo Verde y le dijo a Moreno que el domingo a primera hora de la mañana le traería la boleta de excarcelación. Como el domingo no llegaba, la familia le pide al director de la cárcel que llame al juez y le dijeron a las 4:30 que ya venía en camino, pero nunca llegó.

El domingo 20 de octubre Moreno debió salir en libertad, pero no ocurrió así. El lunes los familiares se reunieron con el presidente de la Corte Marcial, el M/G Edgar José Rojas Borges, quien reconoció que en efecto el primer teniente debió salir y que a más tardar a las 6 de la tarde estaría en libertad, por lo cual les recomendó irse a esperar su salida a la cárcel Militar de Ramo Verde. Su esposa María Carolina Mesa de Moreno estuvo tres horas esperando en la puerta del recinto carcelario, pero nada sucedió. Ayer martes regresaron a la Corte Marcial pero el mayor general no dio la cara y la respuesta que recibieron es que no había despacho y los conminaron a retirarse de las instalaciones.

Quienes lograron preguntarles qué pasaba al presidente de la Corte Marcial y al Tcnel. Iván Alexis Bustamente Prieto, Juez del Tribunal Primero de Ejecución quien se niega a ir a Ramo Verde y entregar la boleta de excarcelación, respondieron que estaban esperando instrucciones, órdenes superiores. Desde el tribunal militar y la Corte Marcial aplican una estrategia de distracción para burlar la Ley. No es la primera vez.