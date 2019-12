Santa Claus falso hackeó la cámara de seguridad del cuarto de una niña (video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una familia de Tennessee dijo alguien cortó una cámara de seguridad Anillo establecido en el dormitorio de sus hijos y se burló de su hija de 8 años de edad.

Por NBC News

Traducción libre de lapatilla.com

La familia LeMay, de Memphis, dijo que instaló el dispositivo para vigilar a sus hijas. Unos días después, la familia dijo que un extraño había accedido al dispositivo y estaba hablando con la niña.

En un video del dispositivo Ring, la niña, parada en su habitación, pregunta: “¿Quién es esa?”

Un hombre responde que él es su “mejor amigo”.

“Soy Santa Claus. ¿No quieres ser mi mejor amigo?” él dice.

La niña aterrorizada grita por su madre.

El hacker también tocó música para la niña y le ordenó que estropeara su habitación y rompiera su televisor.

“Puedes hacer lo que quieras”, dice.

“No sé quién eres”, responde la chica.

Ashley LeMay, la madre de la niña, dijo que el hacker podría haber visto a sus hijas cambiar o dormir.

“Podrían haber visto todo tipo de cosas”, dijo.

La terrible experiencia que experimentó la familia LeMay no es la primera vez que hay informes de dispositivos de cámaras de seguridad pirateados.

A principios de este mes, una familia de Florida dijo que alguien pirateó su dispositivo Ring y arrojó insultos raciales a su hijo de 15 años. La familia dijo a WBBH, afiliada de NBC en Fort Myers, que tuvieron que quitar las baterías de la cámara.

“Estaba asustada … estaba asustada. No sabía quién era, cuánto tiempo nos había estado observando y todavía estoy asustada porque no tengo ninguna respuesta”, dijo Josefine Brown al medio. .

En enero, una familia de Illinois dijo que un extraño hackeó la cámara de seguridad y el termostato de su hogar Nest.

Arjun Sud le dijo a NBC Chicago que después de acostar a su hijo de 7 meses escuchó a alguien hablar con el bebé. El pirata informático también subió el calor de la habitación a 90 grados.

“En el momento en que me di cuenta de lo que estaba sucediendo, entró el pánico y la confusión, y mi sangre se congeló sinceramente”, dijo Sud. “No sabemos cuánto tiempo estuvo alguien en nuestra cuenta Nest observándonos. No sabemos cuántas conversaciones privadas escucharon “.

Durante ese incidente, Google, propietario de Nest, le dijo a la tienda que no se violaron sus sistemas y que los clientes estaban “usando contraseñas comprometidas” que estaban expuestas a violaciones en otros sitios web.

Each time I've watched this video it's given me chills.

A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.

More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0

— Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019