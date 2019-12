Twitter ya no permitirá añadir PNG animados en los tweets

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Esto no significa que Twitter haya detectado ataques usando esta dinámica, pero quiere evitar cualquier mínima probabilidad de que los APNG sean una herramienta para los trolls:

Por wwwhats new

Recientemente encontramos un error que le permite agregar múltiples imágenes animadas a un Tweet usando archivos PNG animados. Los APNG ignoran nuestras medidas de seguridad y pueden causar problemas de rendimiento para la aplicación y su dispositivo.

Utilizar esta extensión impide que se ejecute de manera correcta la protección de reproducción automática que activa Twitter. Una medida que busca proteger a las personas que son sensibles a las imágenes en movimiento o parpadeo continuo, por ejemplo, aquellas que sufren de epilepsia.

Así que se podría convertir fácilmente en un recurso que utilicen los trolls para causar molestias y hasta daño severo a estas personas.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.

APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019