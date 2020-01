Sapeado por un FitBit

Posteado en: Tecnología, Titulares

En días pasados una periodista deportiva norteamericana comentó que descubrió la infidelidad de su novio a través de un FitBit. Sobre ese curioso caso conversamos esta semana.

Por Víctor Ramos / Zona3punto0.com

El 5 de diciembre la reportera de la NFL Jane Slater (@SlaterNFL) tuiteó comentando que un ex novio le había obsequiado un FitBit (pulsera para monitorear ejercicios) en Navidad y que al principio a ella le había encantado…

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other… didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app ?wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0

— Jane Slater (@SlaterNFL) December 5, 2019

La pareja compartía el progreso en sus ejercicios y se motivaban mutuamente, hasta que un día el novio andaba desaparecido a las 4 de la mañana. Cuando Jane lo interrogó y el susodicho se hizo el loco, ella tomó el FitBit y allí vio que el ex a la hora de supuestamente estar durmiendo mostraba en la aplicación una vigorosa actividad…