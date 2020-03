Al menos un fallecido tras una explosión en empresa química de España (fotos y video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una explosión en una empresa de almacenaje y distribución de productos químicos, situada en el polígono Montsolís de la Verneda, en Barcelona, ha provocado al menos un muerto, tal y como afirma Protecció Civil a través de su cuenta de Twitter.

El organismo ha señalado que situa el plan PLASEQCAT, plan ante situaciones de riesgo químico, en fase de emergencia. Según apunta, la empresa donde se ha producido la explosión se encuentra en la zona de Sant Martí/Poble Nou de Barcelona. Fuentes de Protecció Civil apuntan a que no hay nube tóxica tras la explosión.

Por el momento, Protecció Civil está en contacto con Bombers de Barcelona, que han desplazado hasta el lugar de los hechos 11 dotaciones, y con la empresa afectada para definir el tipo de productos que había en la instalación para conocer el riesgo.

