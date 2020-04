Actriz venezolana sintió extraños síntomas y tuvo que llamar a los paramédicos (FOTO)

View this post on Instagram

Hoy fue un día extraño!!! Me desperté angustiada (creo que es normal) . @rpadillarequena salió por insumos jeje y empecé a sentir que mi corazón latía mucho y me faltaba el aire y empecé a caminar y me sentí mareada…. llame a mis vecina y casualmente venían a ver a la mamá de una de ellas , nuestros queridos compañeros de @pclossalias , y por supuesto me metí y me atendieron a mi también. 😊 Me tomaron la tensión me auscultaron y todo esta bajo control . Fue como un ligero ataque de angustia! De todas formas debemos tomarnos las cosas con mas calma, no queda otra ya veremos que actividades hago para liberar un poco y drenar! Gracias a mis vecinas hermosas @ileanadelcarmencamejo , #Ingrid que ya me había tomado la tensión y por supuesto a los compañeros de #SanAltonioDeLosAltos @@pclossalias Antonio Martínez Adrián Antia Diego Lima y @josyfernandez por atender de manera oportuna cualquier situación!! Y ya saben a RELAJARSE que no quedan otra! Si tienen ideas para drenar escriban por aquí que voy anotando💋💫