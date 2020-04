¡Con otras dimensiones! Apareció el enorme tiburón blanco perdido hace un año de los radares (FOTO)

La organización de investigación marina Ocearch ha anunciado que el enorme tiburón blanco conocido como Katherine ha reaparecido. Desde mayo de 2019, los científicos dejaron de obtener información de su paradero a partir de los transmisores.

Por: RT

Se trata de un animal de 2.300 libras (1.043 kilogramos) y 4,5 metros de largo, cuya especie se encuentra amenazada. No obstante, el fundador de la organización cree que ahora tiene otras dimensiones y “será significativamente más grande”.

After @Shark_Katharine sent back a couple of z-pings we really got curious about where she might be. @CLS_Group did an in-depth analysis of the transmissions and was able to produce an extremely rough estimate indicating she could be about 200 miles off the coast of Virginia. pic.twitter.com/ElnpezTIuC

— OCEARCH (@OCEARCH) April 7, 2020