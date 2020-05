Los gritos de “no puedo respirar” llegan hasta la Casa Blanca (Videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd llegaron este viernes a la Casa Blanca, donde un nutrido grupo de manifestantes se unió al grito de “no puedo respirar”.

La movilización en principio pacífica derivó en escaramuzas con los policías y agentes del Servicio Secreto tras la detención de al menos dos de los manifestantes, lo que fue respondido con botellas de plástico lanzadas por algunos de los presentes, según los medios locales.

“La Casa Blanca está bajo órdenes de cierre del Servicio Secreto debido a las protestas afuera por George Floyd”, escribió en su cuenta de Twitter el corresponsal de la cadena NBC News, quien indicó que permanecía junto a una docena de reporteros dentro del ala oeste de la sede del Gobierno estadounidense.

La medida fue levantada posteriormente, dijo el periódico The Washington Post.

The White House is now on lock down as protests against the violent and unwarranted murders of George Floyd, Breonna Taylor and others grow. ?

America is not going to put up with racist police brutality and summary executions of minorities any longer! ?pic.twitter.com/jNvnJtpG9k

— ? ??????? ? (@vegix) May 30, 2020