¡Y por partida doble! Víctor Drija presentó a sus nuevos hijos

Tal como lo compartió a través de sus redes sociales Víctor Drija anda de estreno. Cargado de emoción y feliz de asumir y cumplir nuevos retos; Drija recorre y comparte seis de sus “Victorias” musicales y “Baby Drija: El Regalo de Liam”, trabajo inspirado por su primer hijo, quien llegará al mundo el próximo mes de julio.

“Desde el arte gráfico desde este álbum, hasta su contenido musical; ha sido una analogía perfecta con la vida misma: he decidido hacer de todos los elementos que llegan a mí grandes VICTORIAS. En su carátula, observo puras matrices, con altos y bajos, en la que decido ver “VICTORIAS” donde quizás otros deciden no verlas, decido ver un trofeo donde otros deciden ver líneas abstractas. Decido ver oro donde otros ven plata… cada canción representó un reto particular que fue superado con satisfacción”; comenta el artista en relación a la producción que cuenta con seis temas en ritmo pop urbano y está disponible en las principales plataformas digitales.

Así describe Víctor Drija sus “Victorias”

¿Por Qué No Vienes?

“Es una canción co-escrita con Mau y Ricky, Robbie Meza (productor de la canción y de Mau y Ricky) y Polo Nández (compositor español al que invitó Robbie a la sesión). Años de amistad con Mau y Ricky, pero nunca se dio la oportunidad de crear música juntos. Compaginar agendas, incorporar ideas de un autor de otro continente, con otra información musical y cultural y contar con la genialidad que ofrecen dos artistas que dominan ahora mismo el pop latino mundial”.

Hace Lo Que Le Da La Gana

“Había decidido terminar mi relación laboral con mi antiguo manager. No tenía representación, ni disquera, ni equipo. Sólo tenía la voluntad de no dejar morir mi carrera artística, sin embargo, no sabía cómo continuar… hasta que me llegó esta canción de Baby Wally a través de las redes sociales, con sonidos del trópico a renovar mi sonido para iniciar una nueva etapa”.

Cuánto Te Pienso

“La mejor voz femenina que me puede acompañar en esta canción, es la de Astrid Celeste. En su momento, me quisieron convencer de juntarme con artistas de más “números”, yo me dejé llevar por la corazonada de hacer lo que quería hacer con quién quería hacerlo en ese momento, sin saber que tendría un premio sorpresa, trabajar con su padre a quién admiro profundamente, el maestro Yasmil Marrufo. Creamos un R&B en español, con ritmos de afrobeat y nuestra versión de una kizomba en un dueto masculino femenino en el 2020”.

La Que No Era

“Tres mentes tan diferentes como la de Silverio Lozada (reciente ganador de Latin Grammy), Obie Bermúdez (también ganador de Latin Grammy y consolidado artista) y la mía, nos juntamos para escribir una canción de desamor y despecho con los sonidos más actuales de la música urbana. Definitivamente una gran Victoria”.

Cuando Te Entregues a Mí

“Canción escrita, producida, grabada y mezclada en sólo tres días de cuarentena. Aprovechando la tecnología de crear a distancia y el tiempo de esta pausa obligada que puso el mundo. Y aunque dicen que las piezas artísticas no se explican para que cada quién le dé una interpretación y significado individual, esta canción para muchos tratará sobre un encuentro sexual entre dos personas, pero en realidad se la escribí al anhelado momento de cuando me entreguen en los brazos a mi primer hijo que está por nacer. Descubrí una nueva forma de escribirle al amor y cuidamos cada palabra para que la canción pueda tener varios destinos”.

Hace Lo Que Le Da La Gana Remix feat. Noreh x Jambene

“Buscaba un remix para darle continuidad a la aceptación que le dieron al primer sencillo del álbum nuevas comunidades a mi música. Quise mirar hacia adentro primero, mirar hacia mi país. Entre mucho talento, me sorprendió la autenticidad de dos proyectos nuevos individuales: Noreh con melancolía e irreverencia musical y Jambe con su timbre particular y picardía musical, quienes encajaron perfectamente con mi propuesta musical y se logró formar un buen equipo entre los tres. Me quiero sentir orgulloso de cuando estas futuras estrellas lo logren y agradezco la posibilidad que se me brinda de apoyar en estos tiempos”.

Baby Drija “El Regalo de Liam”

Dentro de poco, Víctor Drija recibirá a su primer bebé y ello le inspiró a pensar un repertorio de su música elegido especialmente para él. Bajo el título de “El Regalo de Liam”; el popular artista no sólo revela el nombre de su primogénito y le regala a él y al público infantil una selección de sus temas. Esta vez musicalmente versionados y adaptados con instrumentos melódicos como violines, ukeleles, guitarras, tubas y saxos, entre otros; mezclándolos con sonidos de la naturaleza como lluvias, sonidos de cachorros, puerquitos, patitos y otros elementos que hacen que los niños conecten desde temprana edad con lo puro de la naturaleza.

El disco desborda amor y al mismo tiempo tiene mucho significados. “Él es un regalo para nuestra familia, el álbum es un regalo para él. Confiamos en la bondad de su corazón que seguro va a querer compartirlo con todos los niños del mundo”, señala Drija; quien además advierte que el orden de las canciones del álbum se hizo pensando en un día completo con su hijo:

1. Gracias a Ti:

“Canción que co-escribí con Fernando Osorio y su hija Maye para mi álbum “Romance Dance”; agradeciendo a los fans y esas personas especiales que nos inspiran a seguir adelante. Y así es como se deben comenzar los días: agradeciendo por adelantado e inspirado a la vida”.

2. Tu Caballero:

“Como su nombre, derivado de William o Guillermo en castellano; que es todo un caballero de la realeza y como se debe comportar en su colegio y/o actividades en el día”.

3. Cuánto Te Pienso:

“Imaginando que ya está en sus labores y yo en las mías; estaré recordándolo mucho todo el día y deseando reencontrarnos”.

4. Somos Tú y Yo:

“Tema emblema de la importante serie de TV musical que protagonicé; lo siento en esta oportunidad como ese momento del día nuestro donde nos unimos él y yo nuevamente”.

5. De Ti No Me Voy a Olvidar:

“El momento enérgico de la tarde lleno de espontaneidad que crea episodios sobre los que construimos la vida con el mensaje claro del nombre de la canción. Tendrá un significado cada vez más especial a través del tiempo”.

6. Mi Forma de Quererte:

“Con esta canción, nos preparamos para ir a dormir. Bajamos revoluciones y nos dejamos llevar por esta dulce melodía que originalmente; fue un tema elegido para la película “Son de la Calle” y de la telenovela que protagonicé también: “Natalia del Mar””.

7. No Me Dejes de Amar:

“Siendo adolescente le escribí esta canción a mi padre cuando se mudó de país a perseguir sus sueños que exitosamente alcanzó. Hoy me toca interpretársela a mi hijo; para cuando me toque ir a buscar los míos y en futuro, no muy lejano, a él le toque ir tras los suyos”.

“Elegí hacer 7 canciones, porque la fecha prevista, es un día 7 del mes 7. Mágico 7”, concluye Víctor Drija.