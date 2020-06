Por qué George Floyd recibió un homenaje con 8 minutos y 46 segundos de silencio (Fotos y videos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Este jueves se llevó a cabo el funeral de George Floyd en el santuario de la Universidad North Central en Minneapolis. Sin duda, uno de los momentos más duros de la ceremonia fue cuando el reverendo Al Sharpton pidió ocho minutos y 46 segundos de silencio para el ciudadano negro, asesinado por Derek Chauvin el pasado 25 de mayo.

Por: Semana

Ese tiempo fue el mismo que el oficial de policía mantuvo presionada su rodilla sobre el cuello de Floyd hasta dejarlo inconsciente y provocarle, posteriormente, la muerte. El revendo dijo que este funeral “no era normal” y les pidió a los asistentes que pensaran que en “el funeral programado (…) George Floyd no debería estar entre los fallecidos. No murió por problemas de salud comunes. Murió por un mal funcionamiento de la justicia penal estadounidense”, dijo Sharpton.

“Llegó el momento de que el sistema de justicia criminal rinda cuentas”, añadió el también activista de la comunidad negra.

FULL SPEECH: Family attorney Ben Crump delivers impassioned speech at George Floyd memorial.

“Do not cooperate with evil. Protest against evil! Join the young people in the streets protesting against the evil, the inhumane, the torture that they witnessed on that video.” pic.twitter.com/o4V2XdJu7L

— NBC News (@NBCNews) June 4, 2020