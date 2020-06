Alex Saab podría tomar el “Expreso DEA”: Avión programado para vuelo directo Cabo Verde – EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista de Associated Press (AP), Joshua Goodman, indicó este sábado que un avión operado por “Presidential Air” trasladaría a Alex Saab desde Cabo Verde hacia Miami.

Goodman mencionó desde su cuenta de Twitter que el vuelo saldrá al mediodía del domingo 14 de junio con destino a Opa Locka, en Miami. Además, indicó que la aeronave que custodiará a Alex Saab es un contratista de EEUU que anteriormente era propiedad de Blackwater.

“¿DEA Express? Un avión operado por Presidential Air está programado para partir el domingo al mediodía desde Cabo Verde hacia Opa Locka, en Miami. Alex Saab fue arrestado en Cabo Verde por una acusación en Miami. Presidential Aviation es un contratista del USG que anteriormente era propiedad de Blackwater”, escribió.

