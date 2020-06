Trump autoriza el arresto de personas que vandalizan o destruyen monumentos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha autorizado la detención de personas que vandalizan o destruyen monumentos u otra propiedad federal, según lo ha anunciado el propio mandatario en su cuenta de Twitter.

“He autorizado al Gobierno Federal a arrestar a cualquier persona que vandaliza o destruye cualquier monumento, estatua u otra propiedad federal de EE.UU. hasta con 10 años de prisión en base a la Ley de Preservación del Monumento al Veterano u otras leyes pertinentes“, ha subrayado el inquilino de la Casa Blanca.

Según el presidente, esta autorización entra en vigor de forma inmediata, aunque también se puede aplicar con carácter retroactivo para la destrucción o vandalismo ya causado. “No habrá excepciones”, ha concluido Trump.

En medio de las protestas masivas por la muerte bajo custodia policial del afroamericano George Floyd en Mineápolis, se desató una ola de vandalismo contra monumentos dedicados a figuras históricas.

Trump ya ha criticado en reiteradas ocasiones las acciones de los manifestantes contra monumentos u otra propiedad durante las protestas. Asimismo, la semana pasada el mandatario denunció a la Policía de Washington D.C. por no haber hecho “su trabajo” a la hora de impedir que un grupo de activistas derribara la estatua de un general confederado, y pidió la detención “inmediata” de los responsables. “¡Una vergüenza para nuestro país!”, agregó.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020