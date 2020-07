Trepó a la ventana del hospital para despedirse de su madre, contagiada de Covid-19 (FOTO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Entre las numerosas imágenes que nos ha dejado la pandemia de Covid-19, la de Jihad Al-Suwaiti es una de las más conmovedoras. El joven, vecino de la ciudad palestina de Beit Awa, escalaba cada día para subirse a la ventana del hospital donde había sido ingresada su madre, una mujer de 73 años enferma de leucemia y contagiada de Covid-19, contemplando los instantes finales de su vida.

Por ABC

La fotografía del joven, de cuclillas y con las manos entrelazadas mientras observaba a su madre, que finalmente falleció, ha dado la vuelta al mundo, como demuestra el seguimiento que ha tenido en las redes sociales después de ser compartida por Mahamed Safa, un activista de derechos humanos.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020