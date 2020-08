Hombres armados atacan una prisión en Afganistán (Video)

Hombres armados atacaron una prisión del este de Afganistán este domingo se informó oficialmente, un acción que puso fin a la relativa calma que se vivía por un alto el fuego entre los talibanes y las fuerzas del gobierno.

“Los atacantes primero detonaron un coche cargado de explosivos cerca de la prisión”, en la ciudad de Jalalabad, y luego abrieron fuego contra los guardias de seguridad, dijo a la AFP Attaullah Khogyani, portavoz del gobernador de la provincia de Nangarhar.

Varios de ellos se posicionaron en un mercado cercano a la prisión, lo que complica la tarea a las fuerzas de seguridad “, continuó.

“El combate continúa. Hasta ahora, una persona ha resultado muerta y otras 18 heridas”, añadió.

Los talibanes negaron estar involucrados en el asalto, ocurrido en el último día de una rara tregua entre los insurgentes y Kabul, a causa de la festividad musulmana del Eid al Adha.

“Este ataque no ha sido nuestro. Nuestros muyahidines aún no han sido autorizados para llevar a cabo ataques”, señaló a la AFP el portavoz talibán, Zabihulá Mujahid. AFP

#AFG Prison is under attack in Jalalabad city. At least 7 people wounded and taken to the hospital, a police officer in the area in Jalalabad city tells me. Video shared with me by a resident of Jalalabad city. pic.twitter.com/0PVtYO1nbX

— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 2, 2020