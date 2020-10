Joe Biden olvida el nombre de Donald Trump y lo confunde con Bush (VIDEO)

Joe Biden fue objeto de burlas por olvidar el nombre de Donald Trump durante un mitin virtual con simpatizantes. El candidato presidencial demócrata de 77 años, comentó “Cuatro años más de George, er, George, er, él … nos encontraremos en una posición en la que, si Trump es elegido, estaremos en una situación diferente en el mundo”.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Biden parecía haber confundido al presidente Trump con el ex presidente George W Bush, el último presidente republicano de los Estados Unidos antes de Trump.

Biden fue corregido con un aviso de su esposa Jill, quien estaba sentada a su lado y fue vista murmurando repetidamente ‘Trump’ en voz baja.

El propio presidente Trump pronto se aprovechó de la metedura de pata, ya que afirmó que era la última evidencia de la falta de idoneidad de Biden para el cargo.

Trump de 74 años, tuiteó “Joe Biden me llamó George ayer. No recordaba mi nombre. Recibí ayuda del presentador para que pasara la entrevista. El cártel de noticias falsas está trabajando horas extra para encubrirlo”.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020