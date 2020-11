Algo nunca antes visto: Jon Rahm hizo el tiro del siglo… un hoyo en uno “caminando” por el agua (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“No puedo mentir. Me siento muy confiado“. expresaba Jon Rahm en las declaraciones previas al inicio del Masters de Augusta. Y no, no mentía.

EL MUNDO

El golfista español brindó a los espectadores (por televisión) uno de los mejores golpes que se han visto. Lo hizo en los entrenamientos previos al inicio de la lucha por la chaqueta verde. Un ‘hoyo en uno’ en el 16º del campo, tocando la pelota varias veces en el agua, subiendo por el césped hasta bajar suavemente hacia la bandera. Exquisito.

Además, no era el primero de la semana, aunque sí el más bonito. En el día de su cumpleaños, el joven de 26 años ha dejado en ‘shock’ a los millones de personas que ya han visto el vídeo publicado por la organización del torneo.

“Estoy golpeando tan bien como puedo golpear del tee al green“, decía en la mañana del martes. “Estoy feliz donde estoy y creo que la mejor manera de explicarlo es que simplemente estoy feliz. Fuera del campo soy feliz, dentro de los límites de esta pandemia, y también soy feliz en el campo“.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 – on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020