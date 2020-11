Trump podría asistir a un mitin de sus seguidores en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aún no reconoció la victoria electoral de Joe Biden, dijo el viernes que podría asistir el sábado a un mitin previsto en Washington por sus partidarios para respaldar las denuncias de fraude del mandatario.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020