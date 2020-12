“Otro intento burdo para mantenerse en el poder”: Kozak rechazó la ley de Ortega

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego que el Congreso de Nicaragua aprobara este lunes una polémica ley que cierra el espacio de competencia electoral para el 2021 a quienes promuevan sanciones e injerencia extranjera, en clara alusión a la oposición, Estados Unidos se pronunció, señalando que esto es “otro intento burdo de mantenerse en el poder”.

Así lo expresó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de forma interina de Estados Unidos, Michael Kozak.

“La ley de restricción de candidatos de Ortega es lo opuesto a la reforma electoral (…) en lugar de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postularse para un cargo y al pueblo nicaragüense el derecho a elegir a sus líderes”, señaló Kozak a través de su cuenta en la red social Twitter.

“El que no defiende a Nicaragua y pida sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense, ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos, no lo podemos expulsar porque nació aquí, pero automáticamente de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos cuando hubiere elecciones en este país”, declaró Ortega durante un acto de graduación en la Academia de Policía el pasado viernes.

