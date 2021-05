Blinken manifestó sus preocupaciones a Bukele tras destitución de jueces de la Corte Suprema de El Salvador

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló este domingo 2 de mayo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para expresar sus preocupaciones tras la destitución de jueces de la Corte Suprema.

“La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños”, expresó Blinken a través de su cuenta de Twitter.

Spoke today with Salvadoran President @NayibBukele to express serious concerns about yesterday’s move to undermine El Salvador’s highest court and Attorney General Melara. Democratic governance requires respecting the separation of powers, for the good of all Salvadorans.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 2, 2021