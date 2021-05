La historia que marcó la vida del cantante venezolano Noreh: A mi papá le dieron 21 disparos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El reconocido cantante venezolano Javier Triviño, mejor conocido como Noreh, decidió contar la terrible historia que marcó su vida por completo cuando era tan solo un niño 12 años y que le dio motivación durante mucho tiempo para decidir obrar por el bien y convertirse en artista.

lapatilla.com

El interprete quien recientemente lanzó su tema promocional “Muchas Mámas” junto a Servando y Florentino, explicó con detalles la vil forma en que asesinaron a su padre con 21 disparos mientras se desplazaban en un carro.

Noreh cuenta que su relación no era nada buena por el carácter de su progenitor -alcohólico- que le cuidaba porque su madre le abandonó de pequeño y presenciar el incidente fue muy duro para él.

“Era un sábado, 4 de septiembre, entre las 8:15 y 8:40 de la mañana se escucha una moto de lejos. Se acerca un sujeto y le empieza a disparar a mi papá, este cae pero aún en el piso sigue disparándole, la puerta del carro que he abierto desde los 4 años no abría, no me dejaba salir el carro, luego de vaciarle dos cargadores a mi padre el asesino me vio, se me acercó, puso el arma en el lado izquierdo de mi cabeza y me dice: Perdón chamin cuando él va a disparar el arma suena por dentro, no sé reconocer si fue falta de balas o el arma fallo como tal pero no disparo, este salió corriendo y cruzó la esquina, a los metros se escucha la motocicleta”, revela en parte de su relato.

Triviño se desahoga también manifestando que los acontecimientos siguientes a ese suceso fueron inexplicables y que solo se basó en todo el odio que giraba en su alrededor para decidir cantar, algo que su papá no le gustaba pero que él quería cambiar para no terminar su vida de la misma forma.

La historia se hizo rápidamente viral en redes sociales y miles de personas le enviaron sus buenas energías por ser valiente y no quedarse vinculado a un hecho tan lamentable.

Aquí parte del relato:

ABRO HILO.

Cuando tenia 12 años mataron a mi papá en mi cara y le dieron 21 disparos. Era un sábado y el tenia 3 días sin llegar a casa y nuestra fracturada relación era tensa, días antes en medio de una de las palizas que me daba le respondí con un golpe en la cara ya harto… — noreh (@nxreh) May 19, 2021

Ese día obvio me gane que me maltrataran aún más, nuestra relación era rara, nos teníamos a nosotros dos, mi mamá se había ido hace años y muchas mujeres habían pasado por su vida, quien se había quedado a pesar de sus faltas fue la mejor de ellas (pero también vivía cansada)… — noreh (@nxreh) May 19, 2021

Regreso a la casa luego de 3 días de nuestra pelea, no solamente ebrio si no oliendo a alguien que se había embriagado y vuelto a recuperar pero con la misma ropa, sin mucho sentido y haciendo cosas random, acarició al perro, hizo desayuno, destapó una cerveza y me dijo… — noreh (@nxreh) May 19, 2021

“Vístete, que hoy aprendes a manejar” yo extrañado me emocione, cabe destacar que mi castigo por devolverle el golpe dias atrás fue que me pasarán la 0 en la cabeza, estaba pelón, cosa que él sabía que yo odiaba y me hacía sentir humillado de niño, agarramos el carro, un dodge.. — noreh (@nxreh) May 19, 2021

esa lección de encima. Al llegar puso dos sillas en la entrada de la casa sin porche y me decía: “siéntate conmigo” a lo que yo me negaba porque claro, no era imbecil y sabia que estaba borracho y podría tener alguna reacción o recordar lo qué pasó hace días. Yo prefería quedar.. — noreh (@nxreh) May 19, 2021

me a metros de él sentado en la parte del piloto del carro. El barrio en el que vivíamos era peligroso, situado en los llanos de Venezuela más específicamente en el estado Barinas.

Era un sábado, 4 de septiembre, entre las 8:15 y 8:40 de la mañana se escucha una moto de lejos… — noreh (@nxreh) May 19, 2021

Se acerca un sujeto y le empieza a disparar a mi papá, este cae pero aún en el piso sigue disparandole, la puerta del carro que he abierto desde los 4 años no abría, no me dejaba salir el carro, luego de vaciarle dos cargadores a mi padre el asesino me vio, se me acercó, puso… — noreh (@nxreh) May 19, 2021

en la que se transportaba con otro.

No dure ni un segundo en shock, me acerque a mi papá y estaba ahogándose en sangre boca abajo hacia el piso, como pude lo volteé esforzándome mucho y trataba de oir lo que me decía pero todo era inentendible, tenía orificios por todas partes… — noreh (@nxreh) May 19, 2021

yo vestía de blanco y como alguien inocente trataba de tapar los orificios de su cara con mis dedos, como si esto fuera a salvarlo. Mientras tanto allí fue que la amante salió de la casa, luego de 2 minutos oyendo todo este desastre supongo que todo el mundo velaría por su vida.. — noreh (@nxreh) May 19, 2021

Salió ella, salían todos los vecinos de los alrededores y solo se quedaban mirando, nadie quería ayudarme a recoger a mi papá, yo los miraba con odio y les gritaba: “Ayúdenme, el los ayudaba a todos ustedes” porque algo no les dije, mi papá era un cabron en la casa pero ayudaba.. — noreh (@nxreh) May 19, 2021

A la gente de afuera, no era rico pero donaba a quienes lo necesitaba , no era un tipo con título pero surtía empleos, era electricista técnico medio y aún así a veces le decían “Ingeniero” estaba mejor capacitado que muchos de los que si tenían título y ahí estaba yo,sin poder.. — noreh (@nxreh) May 19, 2021