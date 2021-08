Anne Applebaum: Vale la pena luchar por la democracia liberal

Posteado en: Opinión

De todas las declaraciones vacías y sin sentido que periódicamente repiten los políticos occidentales, ninguna es más vacía y sin sentido que esta: “No puede haber una solución militar para este conflicto”. Eso fue lo que Ban Ki-moon, entonces secretario general de la ONU, dijo en 2013: “No hay una solución militar para el conflicto en Siria”. John Kerry, entonces secretario de Estado, se hizo eco de esas mismas palabras: “No hay solución militar al conflicto en Siria”, en muchas ocasiones, incluso en 2013 y nuevamente en 2015 . Zalmay Khalilzad, el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, dijo esto el 3 de agosto: “Creemos que no hay una solución militar” en Afganistán. “En última instancia, para que Afganistán tenga paz y estabilidad es necesario que haya un acuerdo político negociado”. Incluso el primer ministro británico, Boris Johnson, repitió esto, solemnemente, en julio: “No hay un camino militar hacia la victoria para los talibanes”.

La frase suena bien, pero no es verdad. En muchos conflictos, probablemente en Siria y ciertamente en Afganistán, existe una solución militar: la guerra termina porque un bando gana. Un bando tiene mejores armas, mejor moral, más apoyo externo. Un bando tiene mejores generales, mejores soldados, más resistencia. O, a veces, un lado está más dispuesto a usar la violencia, la crueldad y el terror, y está más dispuesto a morir para infligir violencia, crueldad y terror a otras personas.

Los negociadores de paz, los expertos en prevención de conflictos, los funcionarios de la ONU, los funcionarios de la Unión Europea y una miríada de diplomáticos estadounidenses e internacionales no quieren creer que esto sea cierto, porque no refleja los valores del mundo en el que habitan. No conocen a ningún combatiente talibán, militantes de Hezbollah o mercenarios rusos y no pueden imaginarse cómo es el mundo desde su punto de vista. Pero los extremistas violentos, contrariamente a la imagen popular, pueden ser bastante racionales: pueden calcular exactamente lo que necesitan hacer para ganar una batalla o una guerra, que es precisamente lo que los talibanes acaban de hacer en Afganistán. Hubo una solución militar, y el grupo ha estado esperando durante mucho tiempo para lograrla. Ahora convertirá el extremismo violento de su movimiento en un estado violento, autocrático y tiránico.

La necesidad de evitar que esto suceda en otros lugares, para evitar que extremistas violentos invadan lugares donde la gente preferiría vivir en paz y de acuerdo con el estado de derecho, es precisamente la razón por la que tenemos ejércitos, armas, agencias de inteligencia y espías. varios tipos, a pesar de todos los errores que cometen y las cosas feas que a veces hacen. La necesidad de evitar que los extremistas violentos creen estructuras como Al Qaeda o regímenes rebeldes con armas nucleares es precisamente la razón por la que los norteamericanos y los europeos se involucran en conflictos distantes y difíciles. Es por eso que Estados Unidos tiene bases militares en Alemania, Corea del Sur y Kuwait, entre otros lugares. Por eso persuadieron incluso a los holandeses para que establecieran una base en Afganistán, que visité en 2008 (y que incluso entonces parecía bastante precaria).

Por eso también existe el fenómeno del internacionalismo liberal, o “internacionalismo neoconservador” si no te gusta, porque a veces solo las armas pueden evitar que los extremistas violentos tomen el poder. Sin embargo, muchas personas en el mundo democrático liberal, quizás la mayoría de las personas, no quieren creer esto. Durante mucho tiempo han encontrado estas herramientas demasiado desagradables o demasiado caras. Al igual que Ban Ki-moon y sus muchos imitadores, a veces incluso fingen que estas herramientas no son necesarias en absoluto, porque los conflictos se pueden resolver mediante “conversaciones”, “diálogo” e “intercambio cultural”. Pretenden que siempre hay soluciones pacíficas que de alguna manera no se han considerado, que siempre hay una respuesta no violenta que de alguna manera se ha ignorado, y que la “solidaridad” con las mujeres de Afganistán, sin una presencia física que las respalde, es una idea significativa. “¡Aguanten hermanas!” escribió el economista griego Yanis Varoufakis, en un tuit que celebraba la caída del “imperialismo neoconservador liberal” e ilustró sin saberlo cuán delirante se ha vuelto la izquierda pacifista. ¿Aguanten, hermanas? La caída de Kabul se burla de ese tipo de lenguaje y muestra a quienes lo usan como tontos.

Muchos argumentarán, en los próximos días, que Afganistán no fue de hecho una derrota estadounidense o una derrota occidental, y en cierto sentido tienen razón. Estados Unidos no se rindió; perdió la paciencia y decidió irse. El exsecretario de Estado Mike Pompeo y el expresidente Donald Trump firmaron un acuerdo, anunciaron el retiro de las tropas y luego comenzaron a retirarlas. El presidente Joe Biden simplemente completó esa tarea. Pero las imágenes de Kabul cuentan una historia diferente, una que no se trata solo de decisiones tomadas por Biden o Trump, o cualquier cosa que tenga que ver con la política estadounidense. La historia es la siguiente: una organización teocrática, misógina y militarista está destruyendo rápidamente cualquier elemento de la sociedad liberal que logró arraigar en Afganistán durante dos décadas de “imperialismo neoconservador”. A las pocas horas de la victoria de los talibanes, se les dijo a las mujeres que no ingresaran a la Universidad de Herat, las fuerzas talibanes dispararon contra manifestantes pacíficos, y aquellos que trabajaron con estadounidenses o europeos en cualquier capacidad se escondieron o intentaron escapar. En las calles de Kabul, los hombres comenzaron apresuradamente a blanquear carteles que mostraban los rostros de las mujeres, que ahora una vez más serán desterradas a las sombras.

Los eventos en Afganistán son parte de una historia mucho más grande e ilustran esa historia con dolorosa claridad. Rara vez es tan clara la contienda entre sociedades “abiertas” y “cerradas”, entre democracia y dictadura, entre libertad y autocracia; rara vez la victoria de este último sobre el primero ha sido tan rápida o tan completa. Un Hugo Chávez o un Vladimir Putin necesitan años para imponer un control represivo sobre su nación. Los talibanes podrían llevarlo a cabo en días o semanas.

Por esa razón, la caída de Kabul necesariamente hará que algunos aliados de Estados Unidos se cuestionen si su propia sociedad liberal es segura. Entienden por qué los estadounidenses estaban cansados ??de Afganistán; tal vez sea cierto que el país era demasiado distante, demasiado extraño, para justificar una presencia continua, como Biden ha dicho con tanta fuerza. Pero, ¿qué países son lo suficientemente cercanos, o culturalmente similares, para confiar en el apoyo estadounidense a largo plazo? No están en guerra en este momento, pero aún así: si el ejército de EE. UU. retirara abruptamente el apoyo aéreo y la logística de Europa, por ejemplo, o de la península de Corea del Sur, entonces muchos países podrían verse repentinamente vulnerables a la agresión. Alemania no podría defenderse de un día para otro. Polonia tampoco. O Estonia. O Japón. Un enorme signo de interrogación se encuentra, por supuesto, sobre las islas de Taiwán.

La caída de Kabul debería reenfocar a los estadounidenses —en la administración, en el Congreso, en el liderazgo de ambos partidos, pero sobre todo, a los estadounidenses comunes y corrientes de todo el país— en las opciones que ahora están surgiendo rápidamente. Afganistán ofrece un útil recordatorio de que, si bien nosotros y nuestros aliados europeos podríamos estar cansados ??de las “guerras para siempre”, los talibanes no están cansados ??en absoluto de las guerras. Los paquistaníes que los ayudaron tampoco están cansados ??de las guerras. Tampoco lo son los regímenes ruso, chino e iraní que esperan beneficiarse del cambio de poder en Afganistán; tampoco lo son al-Qaeda y los otros grupos que pueden volver a hacer de Afganistán su hogar en el futuro. Más concretamente, incluso si no estamos interesados ??en ninguna de estas naciones y su política brutal, ellos están interesados ??en nosotros. Ven a las sociedades ricas de América y Europa como obstáculos que deben eliminarse de su camino. Para ellos, la democracia liberal no es una abstracción; es una ideología potente y peligrosa que amenaza su poder y necesita ser derrotada dondequiera que exista, y para ello desplegarán corrupción, propaganda e incluso violencia. Lo harán en Siria y Ucrania, y lo harán dentro de las fronteras de EE.UU., Reino Unido y la UE.

Es posible que no queramos que nada de esto sea cierto. Podríamos preferir un mundo diferente, uno en el que podamos mantenernos fuera de su camino y ellos se mantendrán fuera del nuestro. Pero ese no es el mundo en el que vivimos. En el mundo real, la batalla por defender la democracia liberal es a veces una batalla real, una batalla militar, no meramente una batalla ideológica. No siempre se puede combatir con lenguaje, argumentos, conferencias o diplomacia, o mediante el despliegue de organizaciones de derechos humanos, declaraciones de la ONU y feroces declaraciones de preocupación de la UE. O más bien, puedes intentar combatirlo de esa manera, pero perderás.

Anne Applebaum es redactora de The Atlantic , miembro del SNF Agora Institute de la Universidad Johns Hopkins y autora de Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism.

Este artículo fue publicado originalmente en The Atlantic el 20 de agosto de 2021. Traducción libre del inglés por lapatilla.com