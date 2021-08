Evanán Romero: Lecciones para Venezuela de la Resurrección Petrolera de EEUU

Posteado en: Economía, Opinión

En 2010 USA se resignaba a continuar dependiendo de la importación del crudo de muchas fuentes mundiales. George Bush en una alocución a la Nación invitaba a procesar la hierba de montes, sabanas y pantanos conocida como “switch grass” para hacer etanol.

Había líderes como Hugo Chávez que amenazaban con suspender las exportaciones petroleras a USA. Sin embargo la previsión y planificación a largo plazo dio al final sus frutos. Desde 1978 el Gobierno Federal que nunca ha entrado al negocio petrolero(como tampoco el de los estados), habia lanzado como parte de su proyecto Independencia Energética en 1976 a raiz del Embargo Petrolero Árabe un programa de financiamiento al sector privado para fracturar y drenar los hidrocarburos atrapados en las rocas madres de arcillas endurecidas (lutitas).

Tomó 30 años y lo lograron gracias al tesón y visión de empresarios pioneros, como George Mitchell, Harold Hamm y Scott Sheffield*

Esta historia es conveniente que se conozca sobretodo por aquellas personas que equivocadamente pronostican una resurgencia del potencial petrolero Venezolano, sin que antes se hagan transformaciones estructurales profundas en como se debe conducir esta actividad.

Si ella no se llega a manejar como solo un negocio, de tipo industrial y empresarial, en contraposición al de una actividad maximizadora de renta fiscal para un país, esos pronósticos mal fundados de recuperación y aportes serán siempre proyecciones vacías y sin fundamento por parte de gente desconecedora de un negocio complejo que responde a los fundamentos de la economía y sus incentivos económicos.

Los conceptos de soberanía, estratégico y medular son añadidos políticos por aquellos que siempre han querido estar adosados a ellas para succionar su renta sin aportarle un gramo de valor agregado.

Evanan Romero es Ingeniero de Petróleo 1962 LUZ. MS U.Tulsa 1966. Doctorado U. Stanford 1974. Post Doctorado Harvard U. 2001. Fue fundador Intevep, Vice MEM y Director PDVSA.

@EvananRomero

* Harold Hamm of Continental Resources Inc., Scott Sheffield of Pioneer Natural Resources Co. And George Mitchell are now known as the “pioneers of shale.” Mitchell Energy & Development Corp. was later acquired by Devon Energy.