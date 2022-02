Reconocida periodista cubana huyó de la isla y pidió asilo en Colombia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En medio de la conmemoración del día del periodista, Colombia y Cuba comparten una historia de una profesional que en busca de su protección ha llegado al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en busca de refugio. Se trata de Yailen Insua Alarcón, una comunicadora cubana que actualmente está viviendo en la terminal aérea junto a su esposo, Boris Llamo.

Por Infobae

Tal y como lo reportó el medio internacional Univisión, la periodista cubana es la exdirectora del sistema informativo de la televisión de la isla, quien tuvo que salir huyendo de Cuba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, el destino final de Yailen Insua Alarcón, junto a su esposo, no era Colombia sino Nicaragua, pero al llegar al aeropuerto de Bogotá, el pasado 5 de febrero, no la dejaron continuar con su trayecto.

En primera medida, la periodista contó su drama a los micrófonos de W Radio, allí detalló que la primera razón por la que la aerolínea no la dejó abordar su segundo vuelo Colombia – Nicaragua, fue un supuesto error en la prueba PCR de su esposo. “No se me permitió montar en el avión supuestamente la prueba de mi marido tenía problemas con el PCR, el mismo con el que había salido de Cuba. No entiendo porque nos dejaron montar en uno y en otro no. Según la aerolínea el gobierno nicaragüense por un problema no me permitió acceder”.

Al verse atrapada en Bogotá, la posibilidad de ser enviada de regreso a Cuba estaba latente, y para ella esta no es una opción, pues teme por su vida si regresa a su país natal.

Según indicó a Noticias Caracol, su diferencia de pensamiento con el gobierno cubano han hecho que no pueda desempeñar su labor periodística desde el año 2017. “Salgo de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver. Desde el año 2017 no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo, hago trabajos extras porque la seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con el sistema que hay en mi país”, expresó al noticiero.

Ante la negativa de Nicaragua para que la pareja de cubanos llegue a su país, ambos han permanecido en el aeropuerto durante los últimos días, sin la posibilidad de alojarse en otro lugar puesto que su visa es de tránsito y manifiestan no tener dinero para pagar más boletos. Además, la periodista recalca que su esposo es diabético y tiene una dieta alimenticia diferente y controlada que no pueden cumplir en este momento.

Es por este motivo que han solicitado al Gobierno colombiano asilo político, pues no quieren regresar a Cuba. “Le pedí asilo al gobierno colombiano, porque no voy a regresar a Cuba, ni aunque me amarren me voy a montar en un avión a Cuba, porque mi vida peligra. Por favor, es una cuestión de vida o muerte”, insisitió la mujer que todavia no recibe respuesta del Estado colombiano.

Mientras esperan una manifestación del Gobierno nacional, la periodista y su esposo han permanecido en el aeropuerto El Dorado. Así lo manifestó la mujer en una reciente entrevista con Red+ Noticias, “en estos momentos me encuentro varada en el Aeropuerto El Dorado junto a mi esposo. Sin comida, estamos durmiendo en el suelo. Temo mucho por mi vida porque si regreso a Cuba sé que mi vida corre peligro”.

Según la plataforma Ecured, la periodista Yailen Insua Alarcón inició su vida laboral en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR); luego se convirtió en miembro del Comité Primario del PCC en el Sindicato de Trabajadores de la Televisión Cubana. También hizo parte del Comité Municipal de la UJC de Playa y Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VII Legislatura.