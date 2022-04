Murió en su despedida de soltera y fue enterrada con vestido de novia

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Ruth Maguire, de 30 años, fue vista por última vez en su despedida de soltera. La mujer estaba contenta por contraer matrimonio con su novio, luego de más de una década de relación y tres hijos.

Por El Tiempo

Le faltaban pocos días para subir al altar. Por tanto, sus amigas quisieron celebrar por lo alto en un bar de Carlingford, Irlanda, a donde llegaron unas treinta mujeres.

La rumba se acabó hacia la medianoche del sábado y, debido a los tragos, los que departían allí olvidaron qué sucedió. Algunos despertaron al otro día en sus hoteles, pero Maguire no lo hizo.

A body has been recovered from Carlingford Lough in the search for missing woman Ruth Maguire. Thoughts and prayers are with her three young children, her partner and all her family and friends. RIP Ruth. pic.twitter.com/slPHszBsvA

— Dublin GAA Fans (@DubsGAAFans) March 18, 2019