El balance negativo de los 10 meses del gobierno de Pedro Castillo

El presidente, Pedro Castillo no ha mostrado liderazgo, no hay medidas para afrontar la crisis económica y tampoco cuenta con funcionarios idóneos en sectores claves del Estado.

Por infobae.com

“Vamos a gestar un verdadero desarrollo económico y ser respetuosos de la Constitución por la cual hemos sido elegidos hasta cuando el pueblo lo decida. Y rechazamos cualquier cosa que vaya contra la democracia o cualquier pretensión de traer un modelo de otro país”, dijo Pedro Castillo, el 27 de junio del 2021, tras ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como nuevo presidente del Perú desde un balcón en la Plaza San Martín.

Casi un año después, “el gobierno del pueblo” que el profesor prometió se cae a pedazos.

Según las últimas encuestas publicadas por IPSOS Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el presidente cuenta con una desaprobación de más del 70% en tan solo diez meses en Palacio de Gobierno. En todas las regiones es rechazado: Lima, norte, sur, oriente y el centro. También en todos los niveles socioeconómicos: A, B, C, D y E. Su discurso de “No más pobres en un país de ricos” quedó, prácticamente, en el olvido para la gente que confió en él.

Para la politóloga Paula Távara, el gran problema del presidente Castillo es que no ha tratado de construir una línea de prioridades para sus diez meses de gestión. “No hemos encontrado un programa, prioridades nacionales o gestión estratégica para el país sino en un liderazgo de supervivencia o negociaciones para la permanencia en el gobierno ”, señaló en diálogo con Infobae.

En esa línea, Távara también se refirió a la concepción de gente idónea para asumir un cargo dentro del Ejecutivo que tendría el jefe de Estado. “El asunto es qué entendemos nosotros por gente idónea y lo que pueda el presidente percibir. Para uno se podría entender por idóneo alguien con las mejores capacidades para la gestión pública, y para el Gobierno tendría que ver con garantizar cuotas políticas que le permitan la supervivencia y no ser vacado”, agregó.

En diez meses de gobierno, Castillo ha designado 56 ministros de Estado. El último que se acaba de ir es Javier Arce, quien solo duró dos semanas en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego.

Tener tanta inestabilidad en los cargos ministeriales también provoca que no se pueda trabajar en una política concreta a largo plazo. “Los intentos de políticas que se han querido plantear o mencionar, finalmente, no han terminado por cuajar. Inclusive, lo que se pensaba que sería su gran obra como es la segunda reforma agraria ha quedado en nada. El presidente Castillo tuvo presencia en este tema porque la defendió y la hizo suya”, indicó Távara.

Conforme pasan los meses, la aprobación de Castillo disminuye. Frente a esta situación de alta vulnerabilidad presidencial, el politóloga apuntó que la pérdida de legitimidad del jefe de Estado ya se percibe en las zonas donde fueron sus bastiones en la pasada campaña electoral. Sin embargo, esto necesariamente no provocaría que exista una gran movilización social que pueda sacar al mandatario del cargo. “La calle no va sacar al presidente”, mencionó.

People protest against Peru’s President Pedro Castillo after he had issued a curfew mandate which was lifted following widespread defiance on the streets, as protests spiraled against rising fuel and fertilizer prices triggered by the Ukraine conflict, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Liz Tasa