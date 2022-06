La selecta lista de invitados a la boda de Britney Spears que incluyó famosos pero no a su familia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Britney Spears y Sam Asghari pusieron el broche de oro a su relación este jueves. Aunque se trataba de una de las bodas más esperadas y buscadas en las redes sociales, la pareja optó por mantener la mayoría de los detalles en privado. Una carpa decorada con rosas fue el escenario perfecto en su hogar para intercambiar votos y jurarse amor eterno.

Por Hola

A pesar del intento de Jason Alexander, exesposo de Brit, por sabotear la boda, la fiesta quedó perfecta con una selecta lista de invitados que no rebasaban las 100 personas. La noche se trató más de calidad que cantidad, y a las afueras del hogar de la pareja pudimos ver a los exclusivos invitados cuando llegaban listos para celebrar el gran día de Brit y Sam.

Donatella Versace

Entre los invitados vimos a la amiga personal y diseñadora del vestido de novia, Donatella Versace.

Madonna

Madonna también acudió a la boda de Britney. Un sueño que la novia no podría creer si se lo contara a su versión infantil, pues solía ser gran admiradora de la reina del pop y hoy celebra con ella su gran día.

Drew Barrymore

Drew Barrymore también asistió a la celebración y se dejó ver tan sonriente como siempre.

Paris Hilton

No podía faltar una de las grandes amigas de Britney, Paris Hilton. La socialité acudió a la boda con su esposo Carter Reum. Al parecer, las grandes amigas cantaron juntas Stars Are Blind, una canción de Paris.

Katy Hilton

Brit y Paris fueron íconos a principios de los 2000, su amistad es tan especial que la cantante se lleva muy bien con Katy Hilton, mamá de Paris, quien también asistió a la boda.

Selena Gomez

Selena Gomez fue otra de las invitadas a la boda más esperada. Se dice que junto a Madonna y Britney cantaron Toxic.

Maria Menounos

La actriz y presentadora de TV, Maria Menounos, también llegó a la fiesta.

En el día más feliz de su vida (marcado por el incidente con su exmarido del todo inesperado), Britney Spears estuvo rodeada por buenos amigos, que brindaron con ella y celebraron la boda que la unió a Sam Asghari. Él se ha convertido desde hace años en su refugio, la roca en la que apoyarse y su más firme defensor, en su única familia se podría decir (si exceptuamos a los hijos de la intérprete). Si algo ha quedado de nuevo de manifiesto en la boda que ha unido a Britney y Sam es no solo la fortaleza de su relación y su inmenso cariño, sino la enorme brecha que separa a la artista de sus padres y hermana, una ruptura familiar que no parece tener vuelta atrás. En la lista de invitados no figuraban ni sus padres Jamie y Lynn Spears ni su hermana Jamie Lynn, un gesto con el que de nuevo deja claro la artista que en esta etapa de su vida no tienen cabida quienes, no se ha cansado de repetirlo, le hicieron tanto daño. Solo estuvo con ella su hermano Bryan, de 45 años, el más anónimo de los Spears y al que la intérprete de Ups! I did it again se ha referido en pocas ocasiones.

Tampoco sus dos hijos Sean Preston y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente, nacidos de su relación con el bailarín Kevin Federline, estuvieron en esta boda que la pareja celebró en su casa de Los Ángeles. Según comentó el abogado del bailarín, Mark Vincent Kaplan, enviaban los mejores deseos a su madre pero no iban a asistir. “Consideran que la atención de este día debe estar en Britney y Sam y está felices de que ella siga adelante” explicó. Dijo además que por supuesto habrían sido bien recibidos si hubieran ido. Sobre la opinión que tiene Kevin Federline de esta unión apuntó: “Él quiere que ella sea feliz y considera que será un paso positivo para ella en esta etapa después de su tutela legal, en la que construirá un futuro feliz y sano”.