Representante republicano recibió una escalofriante amenaza contra él, su esposa y su hijo de cinco meses

El representante Adam Kinzinger, uno de los dos republicanos en el comité selecto de la Cámara que investiga los disturbios del Capitolio del 6 de enero, compartió una carta aterradora que amenazaba con “ejecutar” a su familia, incluido su bebé de 5 meses.

Por New York Post

“Aquí está la carta. Dirigida a mi esposa, enviada a mi casa, amenazando la vida de mi familia”, publicó el domingo el congresista de Illinois en su cuenta de Twitter.

Here is the letter. Addressed to my wife, sent to my home, threatening the life of my family. The Darkness is spreading courtesy of cowardly leaders fearful of truth. Is the what you want @GOP? Pastors?

https://t.co/YimZJcFp4W pic.twitter.com/BBgZ6Teur3

— Adam Kinzinger?????? (@AdamKinzinger) June 19, 2022