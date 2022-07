¿Putin usó un doble en Irán? El VIDEO que hace sospechar a la inteligencia ucraniana

El viaje oficial a Irán del presidente ruso, Vladimir Putin, no ha estado exento de polémica. Su visita, esta semana, a Teherán, donde se reunió con el líder supremo iraní, Ali Jamenei, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, atrajo la atención mundial.

Las fotografías y videos de su llegada al país levantaron un debate al que se sumó el jefe de la inteligencia ucraniana, el general de división Kyrylo Budanov. “Por favor, miren el momento de la salida de Putin del avión. ¿Es realmente Putin?”, se preguntó durante una entrevista en el canal 1+1.

Budanov lanzó sus sospechas a partir de una serie de informes ucranianos que indicaban que “alguien parecido a Putin voló a Teherán para reunirse con los presidentes de Irán y Turquía”.

Aunque el líder ruso baja incómodo los escalones del avión presidencial, también parecía moverse más rápido que de costumbre y estar más alerta, según recoge el británico The Mirror. Con el grupo que le dio la bienvenida se mostró bastante animado, antes de quitarse la chaqueta y subirse a la limusina blindada.

