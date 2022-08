Día Internacional del Disco de Vinilo: Cinco curiosidades que seguro no sabías de este formato

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Vamos a recordar quién lo creó, qué artista tiene el récord de ventas o cuál es el más caro de la historia.

Este 12 de agosto se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo, uno de los formatos más antiguos de escuchar música. Aunque existen personas que piensen que estos discos ya no se emplean o que van a desaparecer, están muy equivocados. El vinilo vuelve a estar de moda y es, incluso, más vendido que otro tipo de formatos físicos.

Ha sido en 2021 cuando aumentaron las ventas, llegando a igualarse con las de 1981. Parece que la pandemia ha hecho que los melómanos busquen en el baúl de los recuerdos, saquen el tocadiscos y acudan a sus tiendas de confianza a conseguir el disco de su artista favorito.

Vamos a repasar, para celebrar este día, 5 curiosidad que seguro no sabías de este formato musical que tanto están empleando los fans de la industria.

1. Tomas Edison, de la bombilla al vinilo

Tomas Edison fue el creador del vinilo tras inventar la bombilla. En 1878 creó el fonógrafo, un aparato que podía grabar y reproducir sonido gracias a unas agujas que estaban conectadas a un amplificador. 10 años más tarde se pasó al gramófono, que cambiaba los cilindros de la vieja máquina por unos discos.

En 1948, con la invención de este último instrumento, se presentaron los primeros vinilos con canciones grabadas que se podían volver a reproducir.

2. El primer artista que grabó en vinilo

A día de hoy, si acudes a cualquier tienda de música puedes encontrar estos discos de cualquier artista, desde Queen a Harry Styles. Muchas generaciones pueden adquirirlos y disfrutar de su música favorita, pero… ¿qué artista apareció en el primer vinilo?

Enrico Caruso fue el primer cantante que apareció en este formato. Por aquellos años era el máximo exponente de la ópera mundial y fue en 1902 cuando se convirtió en el primer cantante en tener su obra registrada en disco de vinilo.

3. Michael Jackson, primer número 1 en ventas

Con su álbum Thriller, Michael Jackson consiguió posicionarse en el número uno de ventas de discos de vinilo de la historia. Ya han pasado 40 años de este lanzamiento y sigue siendo un éxito entre el público. Tras él podemos encontrar otras estrellas que también triunfaron como es el caso de Pink Floyd con The Dark Side of the Moon o los australianos AC/DC con Back is Black.

4. El vinilo más caro de la historia

El disco más caro lleva ritmos del hip hop y solo se hizo una copia en todo el mundo. Hablamos de Wu-Tang Klan y su álbum One Upon a Time in Shaolin, que se vendió por dos millones de dólares. Sin embargo, en la lista también encontramos a Ringo Starr con una copia del álbum de los Beatles, que tenía el identificador de número de serie “0000001”. Se vendió a un comprador anónimo por 790.000 euros en una subasta celebrado en 2015.

5. David Bowie, vinilo más vendido en el siglo XXI

Los melómanos se niegan a que este formato desaparezca, por lo que las ventas continúan subiendo (aunque no puedan superar al streaming), ya son 14 años consecutivos donde no paran de incrementarse.

Hay un artista que, según los últimos estudios del British Phonographic Industry (BPI), se ha ganado el puesto de líder: David Bowie. Fue a principios de año cuando conocimos que el artista había sido el que más vinilos había vendido en lo que llevamos de siglo, o lo que es lo mismo, en los últimos 22 años. Con un total de 582.704 discos de vinilo ha conseguido batir el récord y superar a los Beatles, el único grupo que alcanzó el millón de ventas.