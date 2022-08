Escándalo: el cruel método al que someten a un boxeador de apenas diez años para que baje de peso

Llegar a la élite de cualquier deporte requiere sacrificios enormes. Para triunfar hace falta talento, mucha dedicación, una pizca de suerte y, por supuesto, horas y más horas de entrenamientos. Pero a veces, también tienen que someterse a crueles métodos para mejorar su rendimiento o alcanzar el peso “idóneo”. Es común escuchar a las gimnastas hablar de la “tiranía de la balanza” que ha llevado a muchas de ellas a sufrir trastornos alimentarios y problemas de salud mental asociados. Se les privaba de comida y agua y se les humillaba si se les consideraba “gordas”.

Por La Razón

Pero estos métodos son aún más extremos y peligrosos en las artes marciales y los deportes de lucha. Y esto es lo que ha ocurrido con un niño boxeador obligado a bajar de peso y que circula por las redes sociales provocando la estupefacción de los usuarios.

El menor fue obligado a reducir tallas con un exigente y cruel método que se ha vuelto viral en Twitter a través de un vídeo en el que se refleja el dolor del pequeño al realizar el entrenamiento en busca de ser el mejor del mundo. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue el encargado de compartir el vídeo en su cuenta de Twitter en el que se observa la manera en cómo un preparador físico obliga a un niño boxeador de diez años a bajar de peso. Unas imágenes que han generado miles de mensajes de indignación.

“¡Este video es tan perturbador! Tanta ignorancia sobre la reducción de peso a todos los niveles. Ver a este niño sufrir así es brutal y criminal. El peso y la deshidratación son la causa de la mayoría, si no de todos, los accidentes mortales en el boxeo y los deportes de contacto”, escribió Sulaiman.

This video is so disturbing!

So much ignorance on weight reduction at all levels. To watch this kid suffer like this is brutal and criminal.

Weight and dehydration are the cause of most if not all fatal accidents in boxing and contact sports. pic.twitter.com/cxdjSwa3DE

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) August 13, 2022