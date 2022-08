Lo chocaron en la autopista Caracas – La Guaira y ahora le están cobrando un dineral para retirar su carro

Edwind Parra estuvo involucrado en un choque múltiple registrado el 13 de abril en la autopista Caracas-La Guaira, a la altura de El Limón, sentido al litoral, cuando una gandola sin frenos impactó contra otros 6 vehículos, dejando un saldo de 3 fallecidos.

Pocos días después, Parra, conductor de la camioneta blanca Mazda BT50, acudió al Ministerio Público para hacer los trámites para retirar su vehículo chocado, sin embargo, está muy preocupado, pues le están pidiendo la cantidad de 1.070 dólares por “gastos de estacionamiento y grúa”.

“Ya la fiscal Andreína Rojas, de la Fiscalía 158, me dio la orden de la entrega del vehículo, pero al ir al estacionamiento me indicaron que debía pagar más de mil dólares y yo no tengo ese dinero. Al contrario, yo esperaba que me ayudaran, pues no tuve nada que ver con el choque, todo fue por la mala suerte de estar allí en el lugar y hora no indicados, y nadie se ha hecho responsable por los daños que sufrió mi vehículo, que es el sustento de mi casa y de mis hijos. Yo no he podido trabajar desde ese fatal 13 de abril”, expresó Parra.

El llamado que hace es al fiscal general, Tarek William Saab, el ministro de Transporte y demás entes encargados a que se aboquen a resolver esta situación. “Tengo a cargos mis padres enfermos con hipertensión y cáncer. Estoy desesperado. Hasta la presente fecha nadie se ha responsabilizado por los daños”, comentó.

Con información de La Verdad de Vargas