VIDEO: Tropas ucranianas demuestran “cómo sacar la basura” dejando pasear drones sobre tanques rusos

El ejército ucraniano dijo que los drones Bayraktar TB2 con armas de bombas de alta precisión atacaron los principales tanques de batalla rusos, vehículos blindados de combate y vehículos militares durante una ofensiva largamente esperada para recuperar el sur controlado por Rusia.

Por: Defence Blog

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Según algunos informes, como uno de Clash Report, los drones ucranianos TB2 ya destruyeron equipos militares rusos por valor de $ 26,5 millones, incluidos 8 tanques tipo T-72, en los últimos días.

Bayraktar TB2 tiene aproximadamente el tamaño de un avión pequeño, tiene cámaras a bordo y puede armarse con bombas guiadas por láser para proporcionar inteligencia táctica, vigilancia, adquisición de objetivos y capacidad de reconocimiento.

#Ukrainian #BayraktarTB2 #UCAVs continue inflicting heavy losses on the #Russian side.

This footage shows the compilation of the recent strikes by the Ukrainian #Bayraktars against the #Russian Army in #Kherson and #Donetsk regions. pic.twitter.com/vb7IwKL1qp

— Clash Report (@clashreport) September 4, 2022