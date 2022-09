¡Increíble! Boxeador se rinde al iniciar el combate por no tener seguro médico (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una escena bastante increíble ocurrió este fin de semana en Canadá, luego que un boxeador se rindiera justo después de comenzar la pelea por una razón bastante particular.

Por: El Diario NY

La pelea entre Simon Kean y Newfel Ouatah podría pasar a la historia como uno de los nocaut técnicos más extraños del boxeo profesional.

Solo transcurrieron unos pocos segundos luego de la campanada inicial, y Ouatah se arrodilló en el ring y colocó el puño en alto, dejando a los espectadores sin palabras.

Fight ended without even start. Newfel Ouatah took the knee on first second of his fight against Simon Kean #KeanOuatah pic.twitter.com/o6BwL3MlOt

— #CaneloGGG3 (@BatmanBoxing) September 10, 2022