Ya son padres: Nació el hijo del español Rafa Nadal y su esposa Mery Perelló

Rafael Nadal y Mery Perelló se convirtieron en padres por primera vez durante este sábado en Palma de Mallorca, España, de donde ambos son oriundos. El tenista de 36 años y su mujer de 34 años que está a cargo de su fundación social desde hace tiempo tuvieron un niño, según confirmaron distintos medios españoles.

Por Infobae

Perelló está en pareja con Rafa desde hace casi dos décadas, aunque decidieron casarse en octubre del 2019 tras estar 15 años de novios. Celebraron una soñada velada en un castillo de Mallorca que estuvo “extremamente vigilado y controlado” para evitar cualquier contratiempo.

Más allá de que ninguno se pronunció públicamente hasta el momento, se supo que Perelló estaba en la 37ª semana de embarazo y que ingresó en las últimas horas a la clínica donde tuvieron a su hijo. Ellos decidieron mantener cierto hermetismo en torno al embarazo e incluso recién se comenzó a rumorear la noticia hacia finales de junio.

El diario español Marca afirmó que el legendario tenista “ha estado presente al lado de su mujer María Perelló” y, aunque todavía no hay confirmaciones en los medios más cercanos al deportista manacorí, algunas versiones indican que el niño podría llevar el nombre de Rafael. “Mery Perelló ha estado las últimas semanas bajo vigilancia médica y, finalmente, este sábado ha dado a luz en una clínica privada de Palma”, destacó el Diario de Mallorca, aunque aclaró que “tanto la madre y el niño están bien”.

Nadal viene de ser protagonista principal en uno de los momentos deportivos del año cuando acompañó a su amigo Roger Federer en su último partido como tenista profesional. El adiós del suizo al deporte de elite dejó un gesto entre ambos que conmovió al mundo entero. Si bien el español había decidido estar cerca de su mujer durante la etapa final del embarazo, un llamado de Roger lo hizo abandonar su casa por unos días.

“Lo llamé después del US Open, esperé a que terminara ese torneo, solo para informarle sobre mi retiro. Solo quería avisarle. Le dije por teléfono que probablemente estaba 50-50 o 60-40 de hacer los dobles. Le dije: ‘Mira, te mantendré informado. Tú me avisas cómo están las cosas en casa. Y nos volveremos a conectar’. Pero rápidamente quedó claro por teléfono y Rafa me dijo: ‘Haré todo lo posible para estar allí contigo’. Fue un esfuerzo increíble de Rafa, y obviamente nunca olvidaré lo que hizo por mí en Londres”, comentó el propio Federer en una entrevista con The New York Times.

“Que él quisiera pasar su último momento conmigo ha sido un gran honor. Él me lo dijo diez días antes de anunciarlo pero no sabía siquiera si podía jugar el dobles, por la rodilla. Emplazamos la conversación una semana después, y él también sabía que yo, por mi situación, no puedo estar mucho tiempo fuera de casa. Lo único que le pude decir es ‘confírmame que vas a jugar para gestionarlo todo, y por poco que pueda, estaré contigo, juegues o no juegues’”, explicó Rafa en declaraciones a Onda Cero y Cadena COPE. Finalmente, sólo estuvo durante la primera jornada de la Laver Cup para luego regresar a casa.

Perelló y Nadal están en pareja desde comienzos del 2000. Ambos son nativos de Mallorca y ella decidió emigrar a Londres tras estudiar Dirección y Administración de Empresas junto a Economía en la Universidad de las Islas Baleares. Luego de trabajar en distintas empresas, decidió ponerse al frente de la Fundación Rafa Nadal desde el 2019.

Rafa viene de confirmar que durante noviembre hará una gira por distintos puntos de Sudamérica en compañía del noruego Casper Ruud. El 23 de noviembre se enfrentarán en el Arena Parque Roca de Argentina, aunque también estarán en Bogotá, Quito, Belo Horizonte y la Ciudad de México.