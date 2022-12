La fortuna que dejó Kirstie Alley, la actriz de “Mira quién habla”, tras perder la batalla contra el cáncer

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Kirstie Alley dejó una fortuna de 40 millones de dólares y una cartera masiva de bienes raíces después de su muerte a los 71 años

La actriz de “Mira quién habla” disfrutó de los frutos de su trabajo luego de una carrera exitosa en el centro de atención, dejando atrás una fortuna de 40 millones de dólares y una cartera de bienes raíces masiva, RadarOnline.com puede informar exclusivamente.

Por RadarOnline

Traducción libre de lapatilla.com

Alley tuvo varios papeles protagónicos que le brindaron un estilo de vida lujoso, incluso en Cheers y la franquicia de “Mira quién habla”

También se convirtió en una figura habitual en los reality shows, haciendo apariciones en Big Life de Kirstie Alley, Celebrity Big Brother, Dancing With the Stars y The Masked Singer.

Además de su importante patrimonio neto, tenía una casa en expansión en Wichita, Kansas. Además, Alley habló sobre la construcción de la casa de campo de sus sueños en dos acres de tierra en Clearwater, Florida, en 2020.

“La mayor parte de su patrimonio irá a sus hijos, luego el resto a organizaciones benéficas“, dijo una fuente.

Parece que la granja estaba incompleta en el momento de su fallecimiento.

“¡Hola! He estado tan ocupada remodelando que he estado MIA… :) Ventanas instaladas esta semana… emocionante, ya que hay tanta escasez”, tuiteó el 27 de octubre, solo unas semanas antes de su muerte.

Here are a few sneak peeks of my farmhouse .. ???? https://t.co/65gtCxmxsp pic.twitter.com/sm6z6AB83J — Kirstie Alley (@kirstiealley) August 18, 2021

Alley previamente le dio a sus 1.5 millones de seguidores un adelanto de la propiedad que se está construyendo desde cero en agosto de 2021.

Según los informes, la estrella de Drop Dead Gorgeous también mantenía otra propiedad de Clearwater frente al mar de seis habitaciones y 11 baños que compró en 2008 por 1.8 millones de dólares.

El año pasado, la madre de dos hijos vendió su casa de mucho tiempo en California por 7.8 millones de dólares.

Tras la noticia de su muerte después de una breve batalla contra el cáncer de colon, RadarOnline.com se enteró de que la Iglesia de Scientology llevará a cabo un memorial para su antiguo miembro.





Los hijos de Alley, William y Lillie Parker, anunciaron que lamentablemente murió el 5 de diciembre.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto”, dijeron en un comunicado.

“Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinan”, continuaron. “Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble”.