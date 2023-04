VIDEO: Mujer da a luz en plena calle de San Francisco mientras los transeúntes observan impactados

Click to share on Google News (Opens in new window)

Han aparecido imágenes de confrontación que muestran a una mujer que parece dar a luz en una acera pública mientras los espectadores observan.

Por New York Post

La mujer y el bebé llorando fueron filmados por un transeúnte en San Francisco la semana pasada, informó el San Francisco Standard.

El video, que ha circulado en las redes sociales, mostraba a la mujer acostada de lado con los pantalones parcialmente bajados.

Se mostró a su bebé acostado en el camino llorando.

Se escuchó a un hombre arrodillado al lado de la mujer decirle: “Vas a estar bien. Solo relájate, ¿de acuerdo?” y asegurándole que una ambulancia estaba en camino.

NEWS & Education ONLY

??

Don’t Do Drugs. The reality of drug use is tough and these images are strong, but necessary to show how destructive narcotics are to society.

San Francisco, California.— (@ppv_tahoe) Woman gives birth on the street after smoking crack all afternoon… pic.twitter.com/n6kbivg0uX

— PPV-TAHOE – News Journalist (@ppv_tahoe) April 9, 2023