Ya es oficial la serie de Tomb Raider: la leyenda de Lara Croft para Netflix

Nadie se lo esperaba, pero ya es oficial tras múltiples meses de silencio. Han pasado más de dos años desde que se anunció la serie de Tomb Raider para Netflix. El servicio de suscripción recibirá uno de los animes más esperados por los fans de dicha franquicia. Parece que hay planes muy ambiciosos para la saga Tomb Raider más allá de los videojuegos, y será en 2024 cuando se iniciará todo.

Por: 3d Juegos

La cuenta oficial de Twitter de Netflix ha anunciado y publicado el primer tráiler de la serie de animación Tomb Raider, que llegará en 2024. No se sabe mucha más información ni la fecha concreta de estreno, pero sí conocemos que Hayley Atwell (Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte 1, Capitán América: El primer Vengador, etc.) interpretará a Lara Croft. Desde hace dos años se publicaron detalles adicionales sobre la narrativa de este proyecto.

Here's your first look at Hayley Atwell as Lara Croft from the upcoming animated series Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Coming 2024! pic.twitter.com/pNXcPxKYoC

— Netflix (@netflix) September 27, 2023