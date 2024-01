“He oído de gente de la F1 que Michael Schumacher se sienta en la mesa a cenar”

Posteado en: Actualidad, Deportes

El pasado 29 de diciembre se cumplieron 10 años del accidente de Michael Schumacher practicando esquí en la estación de Méribel, en los Alpes Franceses. Desde entonces, la familia ha mantenido en secreto el estado de salud del ex piloto alemán y han sido pocas las declaraciones que ha hecho la familia o Jean Todt, como uno de los pocos privilegiados que puede visitar al ‘Kaiser’ en su casa medicalizada. Por ello, sorprende la manera en la que Johnny Herbert, quien fue compañero de Michael Schumacher en Benetton al final del curso 1994 y durante la temporada 1995, habló en una entrevista concedida a ‘Bettingsites’ sobre el posible estado de salud del alemán.

El británico se pasa de frenada al sacar conclusiones precipitadas sobre rumores y hablar de ellos pese a la privacidad y respeto que pide la familia. Herbert se atreve a decir cómo puede estar el que fuera su compañero en la F1 a partir de algunas habladurías que ha escuchado “de gente de la F1”.

“Sólo escucho fragmentos de segunda mano. He oído de gente de la Fórmula 1 que se sienta a la mesa a cenar, pero no sé si eso es cierto. Sólo puedo leer entre líneas”, apuntó, lanzando una declaración esperanzadora que de bien seguro no gustará nada a la familia, quien ya denunció en 2015 a la revista ‘Bunte’ por publicar que Schumacher había mejorado y había “empezado a caminar solo”. “No es verdad. Tal especulación es irresponsable, porque dada la seriedad de las heridas, la privacidad de Michael es muy importante. Por desgracia, eso sólo da falsas esperanzas a muchas personas involucradas con él”, anunció en 2015 la portavoz de la familia, Sabine Kehm. Y ahora, habrá que ver si la familia vuelve a actuar al leer estas declaraciones.

Además, Herbert destaca la privacidad con la que la familia quiere llevar el tema de la recuperación de Michael, algo que asocia con la posibilidad de que eso quiera decir que los avances son escasos.

“No hemos oído mucho de la familia y es comprensible. Eso siempre ha sido una gran parte de la manera en que Michael y la familia lo mantuvieron todo en privado, en secreto”, expresó Herbert.

No cree que esté mejorando

“No siento que las cosas hayan avanzado de la manera que muchos de los que conocimos a Michael Schumacher y muchos de sus fans de todo el mundo queremos ver”, añadió. “A ellos les encantaría saber, a todos nos encantaría saber que las cosas están avanzando de manera positiva. Pero como no tenemos ninguna información, sólo podemos suponer que aún no se encuentra en una posición en la que haya posibilidades de recuperación”, argumentó, con una suposición sin aparente fundamento. Pura especulación.

“En mi opinión, y debo subrayarlo porque no hemos tenido noticias de la familia, esto demuestra que probablemente se encuentre en la misma situación a la que se encontraba inmediatamente después del accidente. Supongo que la familia está esperando que la ciencia encuentre algo que, con suerte, traiga de vuelta al Michael que todos conocimos”, añadió al respecto.

¿Quién puede visitar a Michael Schumacher?

Eso sí, por lo que ha podido escuchar en el mundo del motor, Herbert pudo revelar qué personas son las que pueden estar en contacto con Michael Schumacher e irle a visitar. Se trata de un grupo muy selecto de tan solo tres personas, según el ex piloto británico: “He oído que Ross (Brawn, ex director de Benetton), Jean Todt y Gerhard Berger. Hasta donde yo creo, eso es todo”.

Schumacher, como director en la F1

En el 10º aniversario del accidente de Michael Schumacher, un habitante de Maranello, pueblo italiano donde se ubica la sede de Ferrari, expresó a Mundo Deportivo lo mucho que los aficionados de Ferrari repiten lo que les hubiera gustado que Schumacher hubiese podido formar parte de la cúpula directiva de Ferrari o dirigir la escudería para llevarla de nuevo al éxito como en sus años de piloto. Además, el ex piloto y amigo de Michael, Timo Glock, también destacó hace unos días lo “buen director de equipo de F1” que hubiera sido Michael.

“Conociendo su carácter, no me habría sorprendido verlo asumir un papel como director de equipo en Mercedes, por ejemplo, y encontrar una manera de pasar a la dirección. ¿Habría sido bueno en eso? No todos los pilotos de carreras lo han sido. Alain Prost fue el mejor ejemplo de que nunca funcionó del todo cuando tenía su equipo. Niki Lauda lo hizo, pero sólo en la dirección de Mercedes. ¿Habrían trabajado bien él y Michael juntos? En realidad creo que sí. Habrían tenido tanto la experiencia de la vieja escuela como la de la nueva escuela. Habrían tenido un gran impacto”, expresó al respecto Jonnhy Herbert, mostrándose muy de acuerdo con las palabras de Glock.

¿Cómo está realmente Schumacher?

Las palabras que más claro dejan cómo está realmente Michael Schumacher son las que lanzaron su esposa, Corinna Schumacher, y su hijo, Mick Schumacher, en el documental que Netflix publicó de la vida del ‘Kaiser’ en 2021.

“Desde el accidente, esas experiencias esos momentos tan típicos en una familia ya no están presentes. Al menos no como antes. Y en mi opinión es muy injusto. Creo que mi padre y yo ahora nos entenderíamos de otra forma. Creo que hablaríamos un lenguaje muy similar, el del automovilismo, y tendríamos mucho de qué hablar. Y eso es lo que no dejo de pensar. Pienso en lo genial que sería, que hubiera sido. Daría cualquier cosa por tener eso…”, comentó Mick en unas palabras de las que se puede interpretar cómo está su padre.

“Por supuesto que echo de menos a Michael cada día, pero no soy sólo yo la que lo echa de menos: los niños, la familia, su padre, todo el mundo que está cerca de él. Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso nos hace encontrar fuerza”, dijo por su parte su esposa. A partir de ahí, todo son interpretaciones, como las de un Herbert que se lanzó a realizar unas declaraciones que generarán más rumores que informaciones reales que puedan ayudar a la tranquilidad de la familia.