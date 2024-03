Marco Rubio advirtió que el Tren de Aragua aterrará en EEUU como lo hizo en Venezuela

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador Marco Rubio advirtió el domingo sobre el impacto del grupo criminal conocido como el Tren de Aragua en Estados Unidos, remarcando su historial en Venezuela y otros países de Latinoamérica, como Colombia y Perú, donde ha generado terror y donde las autoridades han detectado células de esta sanguinaria organización criminal.

Por El Diario NY

Rubio, en entrevista con Fox News, enfatizó que la posible presencia del grupo criminal venezolano ha sido particularmente devastadora, propagando violencia y sembrando el miedo. Y lamentó que parte de sus miembros presuntamente han logrado llegar a Estados Unidos, por lo que planteó una seria preocupación sobre la posibilidad de que continúen sus actividades delictivas en suelo estadounidense.

El senador señaló: “Hay criminales en todos los países del mundo. Si tomamos a 6,2 millones de personas de cualquier lugar, un porcentaje de ellos serán delincuentes. No son criminales porque son inmigrantes. Son criminales porque son criminales”.

Continuando con su argumento, Rubio añadió: “(La pandilla del) Tren de Aragua salió de Venezuela, ha aterrorizado a Colombia, Perú y otros países. Algunas de esas personas ahora han llegado a los Estados Unidos. ¿Qué creemos que harán una vez que lleguen aquí? ¿Creemos que se convierten en corredores de bolsa? ¿Creemos que ahora dirigen alguna organización benéfica? No, aquí hacen lo que hicieron en Perú, en Colombia, y en Venezuela antes de eso. Son criminales”.

El senador republicano afirmó, en una crítica directa contra la política migratoria del gobierno de Joe Biden, que eso sucede cuando se permite que “7,2 millones de personas invadan” Estados Unidos.

“Un porcentaje de ellos van a ser delincuentes. ¿Y qué hacen los delincuentes? Cometen crímenes. Eso es lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos con muchas de estas personas”, alertó.

Mencionó que si solo el 1% de los inmigrantes son delincuentes peligrosos, eso podría significar un gran número de individuos con antecedentes delictivos en las calles de Estados Unidos.

“Digamos que son 6,2 millones los que están en este país ilegalmente en este momento durante los últimos tres años. Si solo el 1% de ellos son delincuentes peligrosos, eso significa 62,000 delincuentes en nuestras calles hoy, personas que eran delincuentes en el extranjero, en sus propios países, incluso antes de venir aquí. Estamos viendo que eso se desarrolla todos los días, trágicamente, en los titulares de las noticias”, ejemplificó el político.

We face a growing migrant crime wave because Biden has released into America tens of thousands of illegal migrants who were criminals in their own country pic.twitter.com/8IvBQ9RgCs

— Marco Rubio (@marcorubio) March 3, 2024