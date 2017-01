Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 11, 2017 12:36 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, ofreció este miércoles una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, para dar a conocer los detalles de la investigación que le siguen desde la Contraloría General de la República.

LaPatilla.com

“Me están cocinando una inhabilitación política con todas estas investigaciones administrativas. Yo sé a quien tengo enfrente, pero no utilicen la Contraloría para estas ollas podridas. (Diosdado) Cabello, (Elías) Jaua y (Nicolás) Maduro están presionando para que me investiguen y no tengo problemas para que lo hagan, pero háganlo bien”, dijo Capriles desde la transmisión a través de la red social Periscope.

Indicó que “vamos a tener una reunión con los abogados, porque quiero que las cámaras de televisión entren a la audiencia pública que se llevará a cabo este marte para que se oigan los argumentos. Pero en las próximas horas decidiremos si van los abogados o vamos nosotros, porque ser parte de un circo de estos ‘paracos políticos’ no es la idea, tenemos que hacer cosas más relevantes”.

Recalcó que “si tengo alguna responsabilidad, pido que mi expediente lo manden a la Fiscalía y me manden a los tribunales. Esto es una olla podrida que pretenden cocinarla en materia política para inhabilitarme (…) Los reto a que me manden a la Fiscalía y me someto a la justicia penal podrida de este país”.

“En este país las cosas van a cambiar, no habrá venganza pero sí habrá investigaciones”, agregó.

Expresó que “luego de poner preso a Leopoldo López, dejaron pasar tiempo y ahora quieren terminar de hacer caída y mesa limpia conmigo. No le debo nada a este gobierno y no seré yo quien negocie con ellos”.

Recalcó que “pensábamos que, de buena fe, imperaría la ley, pero ahora nos damos cuentan que la usan de papel higiénico”.

Capriles detalló los casos por lo que estaría siendo investigado -junto a un grupo de personas de su equipo de trabajo-:

– 21 de abril 2015: inicio de investigación por la declaración jurada. “Mi vida es de dominio público”.

-29 febrero 2016: Inicio de investigación por “proponer una salida a este gobierno junto a mi equipo de trabajo. Tengo la notificación que fue publicada en prensa. Quien investiga este caso es el ‘paraco político’ Aquiles José Figueroa García”.

-27 de septiembre 2016: Inicio de investigación ante la lucha del referendo revocatorio. “Nos manda la notificación con el nombre de otro ‘paraco’: Manuel Escauriza Sánchez. Para mi es importante que se sepa que a los corruptos hay que seguir atacando. Me siento honrado de que este gobierno me investigue por estos casos”.

-Presupuestos reconducidos: “Para nadie es un secreto la situación del país y esa reconducción está prevista y tengo la potestad para hacerlo. Dicen que no podía reconducirlo. Ley Orgánica del sector Público lo tiene establecido. El concejo legislativo hizo uso de él. No hay daño patrimonial”.

-Convenios con las embajadas de Polonia y Gran Bretaña en 2010 y 2011. “Según la contraloría, estos convenios no son procedentes. Los planes acordados con ambos gobiernos internacionales fueron: paz escolar, recuperación de canchas deportivas, página web de seguridad escolar”.

-Caso Venevisión – Venevisión Plus. “Colocamos campañas institucionales informativas sobre la gestión. No podíamos pautar cuñas institucionales en Venevisión y Venevisión Plus, sin permiso del Gobierno, a pesar de que los contratos estaban legales”.

-Servicio Funerario de la Gobernación. “Investigación porque según hubo daño patrimonial, pero no lo hay porque mezclaron partidas”.

Caso Odebrecht

Sobre el caso de investigación internacional con la constructora brasileña Odebrecht, Capriles aclaró que “la actual gestión de la gobernación de Miranda no tiene nada que ver con este caso de contrataciones. Las investigaciones van con la construcción del Metro de Los Teques y fue en la gestión anterior, es decir con Diosdado Cabello”.

Insistió en que “había una relación previa a mi gestión como gobernador. A la contraloría le toca realizar las investigaciones. Nuestra gestión es un libro abierto”.