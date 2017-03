Publicado en: Destacados, Economía, Patillazos

Mar 13, 2017

El pasado vienes 10 de marzo publicamos la primicia de Redd Intelligence que PDVSA por primera vez no incluyó la firma de un contador público en su informe anual de deuda, generalmente publicado en enero.

Ayer Pdvsa publicó en su portal web una nueva versión de su Balance de Deuda Financiera Consolidada incluyendo ahora si el informe de los contadores públicos independientes Rodríguez Vázquez y Asociados, una empresa afiliada a KPMG International Cooperative.

La fecha de esta versión es el 10 de marzo de 2017.

El pasado 23 de diciembre de 2016 publicábamos la nota Citgo 100% hipotecada, ya no le pertenece a Venezuela, con la noticia que el 49,9% restante de las acciones de la empresa estadounidense Citgo, propiedad 100 por ciento de Pdvsa, habían sido hipotecadas secretamente a un brazo financiero de la empresa estatal rusa Rosneft, citando una investigación de Redd Intelligence, reseñada por el Latin American Herald Tibune (LAHT)

El LAHT afirmó que “Steven Bodzin, uno de los principales reporteros de investigación en América Latina, informó que Pdvsa, con un efectivo limitado, hipotecó 49,9% de Citgo a Rosneft por un préstamo de US $ 1,500 millones”

El 27 de diciembre el experto petrolero Ramón Espinasa indicó que lo primero que llama la atención es que no se conocen las condiciones de este préstamo de Pdvsa con Rosneft, aun cuando se trata de una materia de mucha trascendencia para el país.

El pasado 22 de febrero la petrolera rusa Rosneft publicó sus Estados Financieros Consilidados del año 2106 auditados por la firma Ernst & Young LLC.

En el informe el auditor de Rosneft, en su página 66, detalla lo que califica como un “Acuerdo de Compra de Crudo” con Pdvsa y donde señala las fechas y los montos pagados por adelantado por la compra de petróleo.

El auditor indica que en mayo de 2016, Rosneft pagó un anticipo de US $ 500 millones. En noviembre 2016 Rosneft realizó dos pagos anticipados a PDVSA, de US $ 500 millones y US $ 205 millones y en diciembre de 2016, Rosneft realizó un nuevo anticipo de US $ 280 millones en el marco del contrato de compra de petróleo crudo a PDVSA. El total los 4 anticipos totalizaron US$ 1.485 millones.

Al respecto llama la atención las diferencias entre los estados financieros auditados por la misma operación entre las dos petroleras.

En el caso de Pdvsa en el informe de auditor en su página 17 indica que en 2016 Pdvsa recibió “de unos de sus clientes” (obviando nombrar a Rosneft) anticipos por “aproximadamente US$ 1.985 millones”. Una diferencia superior de US$ 500 millones respecto al informe auditado de Rosneft.

¿Cómo es posible que el deudor registre una cantidad de US$ 500 millones superior a la que tiene registrada el acreedor?

En el informe de Rosneft no se registra la deuda de Pdvsa como garantizada con las acciones de Citgo, mientras que en el informe de Pdvsa claramente se señala que el 49,9% de las acciones de Citgo son garantía prendaria.

¿Porqué garantizar con el 49,9% de Citgo unos adelantos a ser repagados con petróleo, tal como lo hizo Pdvsa con China que no tiene ese acuerdo de adelantos ninguna garantía prendaria?

500 millones de dólares es una cantidad descomunal de dinero. Eso es “mucho real” en cualquier tiempo y en cualquier negocio, y más entre dos empresas estatales. Los representantes de esas empresas y sus auditores tienen la palabra. (lapatilla.com)

Nota de Redacción: Como siempre, las páginas de lapatilla.com están abiertas a los acá nombrados para que hagan las aclaratorias y precisiones que consideren pertinentes.