Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 25, 2017 3:36 pm

Dirigentes de Acción Democrática anunciaron que será este domingo cuando den a conocer el balance del proceso de validación que se realiza durante este fin de semana.

Nota de prensa

Explicaron que este sábado lo dedicarán a recorrer los puntos ubicados en los distintos municipios del país. En este sentido, el secretario general de la tolda blanca, Henry Ramos Allup, solo se limitó a señalar, al mediodía, que iban bastante bien. “Por encima del promedio de las otras organizaciones”, dijo.

Ramos Allup declaró en la plaza Los Símbolos, donde fue consultado sobre diversos temas, entre ellos, las críticas gubernamentales a la posibilidad de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Rechazó que se trate de injerencismo. “¿Cómo puede ser injerencismo que se diga que se aplique la ley? Porque el tratado que crea la Organización de Estados Americanos (OEA) y la participación de Venezuela como integrante de la OEA responde a que nosotros aprobamos el tratado y cuando un país aprueba un tratado eso está por encima de la Constitución, es lo que se llama ley supranacional”.

Insistió en que no puede considerarse una injerencia que se le pida al gobierno, por ejemplo, cumplir con las leyes o la Constitución. “Injerencismo en meter aquí a los cubanos del G2 a comerse la comida que no tienen los venezolanos, a vivir la vida que no viven los venezolanos y a vivir del presupuesto venezolano que no alcanza ya”, enfatizó.

Además, al referirse al anuncio del gobierno de aceptar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la ayuda humanitaria, dijo que “por fin el gobierno entiende que la gente necesita medicinas”.

Elección de gobernadores

Sobre la posibilidad de que se realicen en el país elecciones generales, Ramos Allup destacó que ellas tendrían que ser producto de un acuerdo, e hizo hincapié en que los comicios que sí deben efectuarse lo antes posible son los de gobernadores, porque ya están vencidos. “No puedes obligar a contar a un tipo cuyo período no ha terminado por A o por B. El de los gobernadores ya se terminó, ya está vencido”, ratificó.

Argumentó que las elecciones de los mandatarios regionales, que debieron hacerse en diciembre del año pasado, están previstas en la Constitución, por lo que no hace falta recoger firmas para efectuarlas y recordó que en diciembre de este 2017 también se cumple el período de los alcaldes.

Manifestó que una forma de participar es tener candidatos. “La oposición tiene infinidad de rostros de mujeres y de hombres que están muy capacitados para asumir la conducción, las funciones públicas que estos sinvergüenzas han hecho trizas”, dijo al ratificar su intención de participar en las primarias de la Unidad Democrática para la escogencia de su candidato presidencial.