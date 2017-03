Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 29, 2017 5:56 pm

Cuando inicias una relación estás dispuesta a entregarlo todo, esperando que tu pareja sea recíproca y, finalmente, todas las experiencias y lo que comparten juntos algún día los lleven al altar. Esa es la realidad, muchas mujeres hemos fantaseado con que nuestro príncipe azul nos pida que pasemos la eternidad a su lado.

De cualquier forma, estas son las cosas que deberías de saber si decides quedarte al lado de alguien que ya te engañó.

1. No creas en sus falsas promesas

Por supuesto que cuando alguien que te engañó te pide perdón de rodillas y te suplica que lo perdones, lo hace sabiendo que eres una mujer enamorada y que puede ser que te quedes a su lado. Así que cuando aceptas hacerlo lo importante es que haya acciones para cambiar, ya que si se mantienen igual que antes existe la posibilidad de que vuelva a ocurrir.

2. Entiende que no eres tú, es él

Engañarte fue una decisión suya, no un error, y eso es importante que lo entiendas. Jamás vas a poder entender por qué lo hizo. Lo que es muy importante que entiendas es que ese hombre tiene un gran vacío en su vida que intenta llenar y que él mismo no es capaz de entenderlo. Hasta que no sepa cómo solucionarlo, su relación estará en riesgo y volverá a ocurrir lo mismo.

3. Jamás podrás olvidar realmente

Una vez que has aceptado perdonarlo y quedarte a su lado, debes comprender que no lo vas a olvidar nunca. Siempre quedará una cicatriz en ti que te recordará lo ocurrido. Es importante que tomes esto en cuenta al momento de permanecer junto a él.

4. Nunca volverá a ser lo mismo

Por supuesto que van a trabajar en la relación y muchas cosas van a cambiar, pero debes entender que nada volverá a ser igual, puesto que se han perdido la confianza, la fe y la verdad que los mantenían juntos. La diferencia es enorme un día antes y después de que te enteres de lo que ocurrió.

5. Quedarte es el reflejo de tu autoestima

Aparentar que mantienes una relación perfecta y dejar de lado la traición de tu pareja es aceptar que no tienes la fuerza suficiente para seguir luchando por ti misma y que no eres capaz de permitir que entre a tu vida alguien mejor, que sea capaz de darte tu lugar. Reflexiona sobre tu decisión.

6. Mereces a alguien mejor

Si te han herido y sientes que no puedes continuar con tu relación, lo mejor es continuar tu camino y buscar a alguien que sea capaz de ver tu valor, la maravillosa mujer que eres y te dé todo lo que te mereces. No importa cuáles hayan sido tus errores, mereces lo mejor del mundo y, sobre todo, a alguien que esté dispuesto a darte tu lugar. No eres la primera ni la única mujer que lo ha sufrido, muchas personas lo están trabajando, pero lo importante es saber que puedes lograrlo y que el tiempo es capaz de curar cualquier herida.

