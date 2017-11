Publicado en: Actualidad, Economía

Nov 2, 2017 6:58 pm

Nicolás Maduro lo hizo oficial este jueves: ordenó la reestructuración de la deuda externa venezolana. El economista y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra explica qué significa un refinanciamiento de la deuda.

Consultado por LaPatilla.com sostuvo que los actuales bonos de Pdvsa se sustituyen por unos nuevos con mayor vencimiento. “En lugar de vencerse en 2018, 2019 y 2020 se vencerán en 2025, 2026 y 2027, por ejemplo”.

Asimismo, dijo que en el caso de la emisión de nuevos bonos, debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional para un nuevo financiamiento y asegura que no podría darse sin la venia del Parlamento.

¿Cómo es el proceso de reestructuración?

Explicó que el Gobierno tiene que llamar a los acreedores y ofrecerles mejores condiciones de pago. “Yo veo que eso va a ser difícil”. Dijo que los tenedores de bonos suelen pedir un programa económico y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para asegurar que el pago se va a realizar.

“Pero hay otro problema ahí, no lo veo tan factible la reestructuración porque para emitir nuevos bonos los bancos americanos no los pueden comprar. Los fondos con capital americano no pueden comprarlo por las sanciones de Trump” finalizó.