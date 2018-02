Feb 6, 2018 11:31 pm

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, denunció este martes que la delegación opositora que participa en el diálogo con el Gobierno venezolano, está siendo presionada para firmar un acuerdo que no contempla garantías electorales en la venidera contienda presidencial.

“Enormes presiones para que oposición venezolana firme papel que no contempla garantías (en las) elecciones presidenciales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Muñoz aseguró estar en contacto permanente con su representante en República Dominicana, que participa como acompañante por la delegación opositora.

“Presidente Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. ¿Algún partido chileno aceptaría eso?”, agregó el ministro de Exteriores chileno en la red social.

