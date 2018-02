Publicado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

Feb 8, 2018 10:20 am

De histórica y determinante, así calificó Lester Toledo, diputado venezolano en el exilio, la resolución que este jueves aprobó en plenaria el Parlamento Europeo, que extiende las sanciones a los principales culpables de la crisis humanitaria en Venezuela, refiriendo a Nicolás Maduro como Presidente, al vicepresidente Tarek El Aissami, al ministro de la Defensa, al alto mando militar, al entorno de confianza y a sus parientes incluidos.

De igual manera consideró trascendental la apertura oficial de un examen preliminar sobre Venezuela a cargo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la represión y fuerza excesiva ejercida por los cuerpos de seguridad del régimen.

“Estas sanciones y señalamientos a todos estos asesinos, a sus cómplices y parientes son un acto de justicia que pondrán freno a los desafueros del dictador, sobre quienes procederá la congelación de sus activos y la prohibición de su entrada a territorio europeo, con la advertencia que, de no acceder a mejorar las condiciones del pueblo venezolano, estas sanciones se ampliarán, evaluándose incluso alcanzar a PDVSA”.

Para Toledo no es casual que en un solo día coincidan dos medidas de tan alto impacto contra un mismo país.

“Que tenga claro el régimen que nadie escapa de la justicia, podrá haber impunidad en Venezuela, pero no en el mundo. En nuestro discurso siempre ha estado presente la máxima de la justicia internacional: Los crímenes de Lesa Humanidad no prescriben y la justicia tarda pero llega, y a Maduro y a sus secuaces le está llegando la hora. O rectifican o la justicia internacional los obligará a hacerlo”, sentenció el diputado venezolano.

Sostiene el dirigente nacional de Voluntad Popular que el mundo está aleccionando al régimen.

“Esto en definitiva es un NO rotundo a las elecciones de la dictadura, es un freno a la violación sistemática de los derechos de los venezolanos, a la persecución, el encarcelamiento y tortura de líderes políticos, es una voz de alto a las muertes por desnutrición, por falta de medicinas y la desatención”.

La prioridad son los venezolanos y eso el mundo lo ha recalcado con estas medidas, señaló Toledo.

“Maduro está bajo la observación internacional, no es él quien impone las reglas de juego, que por encima de todo está el pueblo, un pueblo que hoy está sufriendo, que está muriendo, y eso no lo vamos a permitir. Y ante sus arbitrariedades, como el adelanto de elecciones, nosotros propiciaremos que se incrementen las sanciones. Los venezolanos no están solos”.

Nota de prensa