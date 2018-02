Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Feb 24, 2018 1:09 pm

El Gobierno de Estados Unidos aseguró hoy que “respeta la decisión de los partidos de oposición venezolanos” de “rechazar los términos y las condiciones” de las elecciones presidenciales convocadas para abril y no participar de los de los comicios.

“Estados Unidos respeta la decisión de los partidos de oposición venezolanos, más recientemente la Mesa de Unidad Democrática (MUD), de rechazar los términos y condiciones del presidente (Nicolás) Maduro para las elecciones presidenciales de abril”, apuntó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado.

“Rechazamos los llamamientos del partido gobernante para reemplazar a la Asamblea Nacional democráticamente elegida simultáneamente, en lugar de hacerlo en 2021, como lo estipula la Constitución de 1999”, agregó la portavoz.

A su juicio, esto supondría “profundizar la ruptura del orden constitucional y democrático de Venezuela” y “no resolverá las crisis de la nación”.

No obstante, así como las elecciones presidenciales venezolanas han sido convocadas para el 22 de abril próximo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de Venezuela (CNE) descartó esta semana realizar las elecciones presidenciales y legislativas de forma conjunta, tal y como había solicitado el chavismo, debido a que se requiere más tiempo para organizarlas.

Aun así, para el Gobierno estadounidense, el Consejo Electoral venezolano no cuenta con garantías de independencia.

“Reiteramos nuestro llamado para el establecimiento de un Consejo Nacional Electoral legítimo e independiente, seleccionado por la Asamblea Nacional como lo exige la Constitución”, continuó Nauert.

El Gobierno estadounidense insistió en establecer un calendario electoral que siga las reglas constitucionales y en consulta con la Asamblea Nacional legítima.

“Notamos que la falta de términos acordados para una elección compromete seriamente la integridad del proceso. Una elección libre y justa debe incluir la plena participación de todos los partidos políticos y líderes políticos, la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, un calendario electoral apropiado, observación internacional creíble y una autoridad electoral independiente”, aseveró.

Por último, la portavoz de la diplomacia estadounidense indicó que Estados Unidos respalda a “las naciones democráticas de todo el mundo en apoyo del pueblo venezolano y su derecho soberano a elegir a sus representantes mediante elecciones libres y justas”, reseñó Efe.



Original en inglés

Concerns for Democracy in Venezuela

Press Statement

Heather Nauert

Department Spokesperson

Washington, DC

February 24, 2018

The United States respects the decision by Venezuelan opposition parties, most recently the Democratic Unity Roundtable, to reject President Maduro’s terms and conditions for April presidential elections. We reject ruling party calls to replace the democratically elected National Assembly simultaneously, rather than in 2021, as provided for under the 1999 Constitution. Deepening the rupture of Venezuela’s constitutional and democratic order will not solve the nation’s crises.

We reiterate our call for the establishment of a legitimate and independent National Electoral Council, selected by the National Assembly as required by the Constitution. We renew our call for the establishment of an electoral calendar in compliance with the Constitution and in consultation with the legitimate National Assembly. We note that the lack of agreed terms for an election seriously compromises the integrity of the process. A free and fair election should include the full participation of all political parties and political leaders, the immediate and unconditional release of all political prisoners, a proper electoral calendar, credible international observation, and an independent electoral authority.

The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections.