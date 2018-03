Con esta emotiva imagen se despide Dudamel del maestro Abreu

Mar 24, 2018 5:38 pm

El director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Gustavo Dudamel, le rindió un homenaje al fundador del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, José Antonio Abreú, quien falleció este sábado 24 de marzo.

“Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema”, posteo Dudamel en su cuenta en la red social Twitter junto a una imagen donde sale con el maestro Abreú.

Abreú falleció la tarde de este sábado en Caracas a sus 79 años.

Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema.

With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) 24 de marzo de 2018