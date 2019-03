Comunistas gringos mantienen invadida la embajada de Venezuela en Washington #24Mar (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Como si de un campamento vacacional se tratara, varios comunistas gringos mantienen invadida la embajada de Venezuela en Washington DC, para evitar que el representante de Venezuela en Estados Unidos, nombrado por el presidente encargado Juan Guaidó, “viole el derecho internacional y asuma el control” de la misión diplomática.

Un patriota cooperante que pasó a las 11 de la noche por el frente de la embajada ubicada en la calle 30 con M, en Georgetown, informó a lapatilla que las luces del piso 2 estaban encendidas. Lo que quiere decir, que los “activistas” de izquierda estadounidenses siguen durmiendo en el despacho del embajador venezolano.

El grupo, sentado en lo que era la sala de exposiciones de arte, que fue convertida por el régimen en “la biblioteca de Chávez”, entonaron un supuesto himno invasor con el mensaje “En la embajada de Venezuela en DC, en solidaridad con Venezuela, porque la oposición de la derecha viola el derecho internacional al intentar asumir oficinas diplomáticas en los Estados Unidos”.

In the VZ embassy in DC in solidarity with Venezuela as the right-wing opposition violates international law by attempting to take over diplomatic offices in the US! #HandsOffVenezuelahttps://t.co/EkEbrUOTVk pic.twitter.com/w6ffkNUPkN

— CODEPINK (@codepink) March 22, 2019